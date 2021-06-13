مقتل 3 جنود في كمين إرهابى شمال ساحل العاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع فى ساحل العاج، اليوم الأحد، "مقتل 3 جنود أثناء قيامهم بدورية قرب الحدود مع بوركينا فاسو، بعدما اصطدمت إحدى سيارات الدورية بعبوة ناسفة بدائية الصنع وتعرض الرتل لكمين".





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كان الجنود فى مهمة استطلاع قرب بلدة تيهينى بشمال شرق ساحل العاج، أمس السبت، عندما سقطوا ضحايا جراء هجوم مركب، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين، حسبما ذكرت الوزارة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما اتهمت السلطات متطرفين بشن هجمات فى المنطقة من قبل، حيث تنشط هناك جماعات مسلحة ذات صلة بتنظيمى القاعدة وداعش شمال ساحل العاج، فى مالى وبوركينا فاسو.

يذكر أن فرنسا وساحل العاج دشتنا أكاديمية جديدة لمكافحة الإرهاب فى العاصمة التجارية أبيدجان، يوم الخميس الماضى، بهدف تعزيز قدرة المنطقة على مكافحة خطر المتطرفين المتزايد.