الإليزيه يعلن تنحى رئيس أركان الجيش الفرنسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الأحد، تنحى رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فرانسوا لوكوانتر، للتقاعد، على أن يحل محله الجنرال تييرى بوركهارد، حسبما جاء فى بيان رسمى.





وبحسب وكالة "رويترز"، يتولى بوركهارد رئاسة أركان القوات البرية الفرنسية حتى الآن، لافتة إلى أن تقاعد لوكوانتر متوقعا على نطاق واسع. ويأتى الإعلان عن تنحى رئيس أركان الجيش الفرنسى بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الانسحاب من مالى، الأمر الذى يستغرق عدة أشهر من التخطيط.

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