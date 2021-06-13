تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين وشروطها من الأمور الأساسية التي تشغل كثير من االاشخاص في هذه الفترة ، بسبب الأحداث الأخيرة التي مر بها العالم بسبب جائحة كورونا واضطر دول كثيرة إلي إغلاق مواني خاصة بها سواء كانت مطارات جوية أو موانئ بحريه وبرية ، وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت بعض القرارات من العام الماضي تتعلق بالسفر داخل وخارج المملكة وغلق المطارات لفترات طويلة ، مما أدي إلي انتهاء تأشيرة الخروج والعودة لعدد كبير ، مما أدي إلي تأثر الاقتصاد السعودي ، وبعد انتهاء هذه الفترة الصعبة أصدرت الحكومة السعودية بعض القرارات وكان منها تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين ، علي انت يتم التمديد دون رسوم آو بمقابل مالي بسيط لمن تخطي فترة محددة.

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين وشروطها

أعلنت السلطات السعودية عن الخطوات اللازمة لتمديد التأشيرة باتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر.

الانتقال للصفحة الرئيسية واختيار خدمات ابشر أفراد والدخول إلى حسابك الشخصي.

سوف تنتقل إلي الصفحة الرئيسية لحسابك في ابشر واختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

يتم الضغط علي قائمة خدماتي.

الضغط علي قائمة الخدمات العامة.

يتم الضغط علي قائمة الرسائل والطلبات .

اختيار المديرية العامة للجوازات.

يتم اختيار خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج المملكة.

كتابة تمديد تأشيرة الخروج والعودة برقم (رقم تأشيرة الخروج) والتي انتهت بتاريخ (…) والذي يحمل إقامة رقم (…) و رقم جواز السفر (…).

بعد الخطوة السابقة يتم رفع صورة هوية الكفيل وصورة إقامة العامل ويجب أن تكون سارية المفعول والسجل التجاري.

اختيار الملفات يتم الضغط علة كلمة رفع لرفعها على الموقع بحد أقصى 5 ملفات.

بعد التأكد من رفع الملفات يتم الضغط على كلمة إرسال.

شروط التمديد لمن خارج المملكة

أعلنت الحكومة السعودية عن اجراءات جديدة لتأشيرة الخروج والعودة للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفيل ، كما أعلنت الجوازات العامة عدة شروط للتمديد ومنها ما يلي :

أن يكون العامل المطلوب التقديم له متواجد خارج المملكة العربية السعودية.

يكون تاريخ العودة قبل موعد انتهاء الإقامة بحوالي 7 أيام كحد أدنى، (بمعنى أنه يجب أن تكون الإقامة ساربة المفعول حتى بعد انتهاء مدة التمديد).

ألا يكون قد مر أكثر من 60 يوم على تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.

يتم تقديم الطلب من خلال: صاحب العمل أو الوكيل عنه ويجب إرفاق صورة الوكالة أو التفويض من صاحب العمل.

في حالة تمديد تأشيرة التابعين (الزوجة أو الأولاد) يتم من خلال الحساب الشخصي للمقيم. أن يتم إرفاق إقامة المستفيد. السجل التجاري.

إدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم.

كيفية دفع رسوم تمديد التأشيرة

يتم تسديد رسوم التأشيرة عن طريق البنوك يمكن السداد من نظام سداد بطريقة مباشرة من أي التطبيق الخاص بالبنك وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى التطبيق الخاص بالبنك المراد السداد من خلاله.

الدخول إلى قائمة المدفوعات.

اختيار خدمات المدفوعات الحكومية.

اختيار خدمات المقيمين.

نوع الطلب: اختيار تمديد تأشيرة خروج وعودة.

تفاصيل العملية: نوع العملية: يتم اختيار دفع وبعد ذلك استرجاع البيانات: رقم الإقامة: رقم الإقامة، رقم التأشيرة: رقم تأشيرة خروج العامل.

مدة تأشيرة الخروج والعودة: يتم حساب المدة المراد تمديدها إلى المدة المتبقية من مدة تأشيرة الخروج والعودة.

بعد ذلك يتم الضغط على التالي، وتظهر لك الحساب: اختيار الحساب الذي يتم السداد من خلاله.

ستظهر صفحة على التطبيق بها جميع البيانات الخاصة بالعامل والمبلغ الذي يجب دفعه لتمديد تأشيرة الخروج والعودة.

بذلك تظهر رسالة تفيد نجاح عملية سداد الرسوم ومن ثم الضغط على إنهاء.

بعد ذلك يجب على الكفيل الدخول إلى حسابه على منصة مقيم لتقديم طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بك.

وتنقسم الرسوم إلى قسمين وهم :

تبلغ قيمة رسوم التأشيرة المفردة 100 ريال سعودي.

قيمة رسوم التأشيرة المتعددة 200 ريال سعودي.

فترة السماح بعد انتهاء التأشيرة :