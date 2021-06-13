سعر Samsung A51 في السعودية وأبرز مميزات سامسونج A51

يبحث عدد كبير من الأشخاص المهتمة بالجوالات الحديثة في المملكة العربية السعودية بـ معرفة سعر Samsung A51 في السعودية فهو من الهواتف الذكية المميزة في الفئة المتوسطة التي تقدم أداء وإمكانيات رائعة كعادة هواتف سامسونج. فهي واحدة من أفضل الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية، وفي هذا الموضوع سوف نوضح لكم سعر Samsung A51 مع أهم المميزات المتوفرة في الهاتف.سعر Samsung A51 في السعودية
بالنسبة لسعر الهاتف فإن الهاتف يأتي بسعة 128 جيجا بايت مع رامات 6 جيجا بايت وهذة النسخة متوفرة داخل السعودية بسعر حوالي 962 ريال سعودي، وفي مصر بسعر 4000 جنيه وهذا هو أخر تحديث لهذه النسخة، وبالنسبة للنسخة الأخرى وهي 128 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بايت فيمكنك الحصول عليها بسعر 1058 ريال وحوالي 4400 جنيه مصري.مميزات Samsung A51
يمتلك هاتف Samsung Galaxy A51 الكثير من المميزات الرائعة والمختلفة التي جعلته من الهواتف الذكية الرائدة في الفئة المتوسطة ومن أكثر الهواتف مبيعا وطلبا من جانب الباحثين عن هواتف سامسونج الجديدة، ومن أبرز مميزات الهاتف هي:
- يدعم سامسونج A51 خاصة الشحن السريع ويحتوي على منفذ Type C.
- يمكنك تشغيل شريحتين على الهاتف بسهولة مع امكانية تركيب كارت ميموري يصل حتى 1 تيرابايت.
- تصميم الهاتف جميل ومميز خاصة من الخلف فلا يوجد بروز في الكاميرا.
- دقة كاميرات الهاتف مذهلة سواء الامامية أو الخلفية. ويمتلك الهاتف كاميرا رباعية من الخلف بدقة 48+12+5+5 وكاميرا امامية بدقة 32 ميجا بكسل.
- يمتلك الهاتف واحدة من أفضل أنواع شاشات الهواتف وهي سوبر أموليد Super AMOLED. وتقدم الشاشة أداء خرافي يعطيك تجربة أكثر من رائعة أثناء مشاهدة الفيديوهات من خلال الهاتف.
- من حيث البطارية فهي هامة لدي الكثير يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير وهي سعة شائعة في هذة الفئة.
- بالنسبة لحجم شاشة Samsung Galaxy A51 يتوفر الهاتف بحجم 6.5 بوصة مع دقة عرض FHD+.
- يمتلك هاتف سامسونج A51 معالج Exynos 9611 ثماني النواة.
- يمكنك تصوير فيديوهات بجودة 4K من خلال الهاتف وذلك من خلال الكاميرا السيلفي.
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يبحث عدد كبير من الأشخاص المهتمة بالجوالات الحديثة في المملكة العربية السعودية بـ معرفة سعر Samsung A51 في السعودية فهو من الهواتف الذكية المميزة في الفئة المتوسطة التي تقدم أداء وإمكانيات رائعة كعادة هواتف سامسونج. فهي واحدة من أفضل الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية، وفي هذا الموضوع سوف نوضح لكم سعر Samsung A51 مع أهم المميزات المتوفرة في الهاتف.سعر Samsung A51 في السعودية
بالنسبة لسعر الهاتف فإن الهاتف يأتي بسعة 128 جيجا بايت مع رامات 6 جيجا بايت وهذة النسخة متوفرة داخل السعودية بسعر حوالي 962 ريال سعودي، وفي مصر بسعر 4000 جنيه وهذا هو أخر تحديث لهذه النسخة، وبالنسبة للنسخة الأخرى وهي 128 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بايت فيمكنك الحصول عليها بسعر 1058 ريال وحوالي 4400 جنيه مصري.مميزات Samsung A51
يمتلك هاتف Samsung Galaxy A51 الكثير من المميزات الرائعة والمختلفة التي جعلته من الهواتف الذكية الرائدة في الفئة المتوسطة ومن أكثر الهواتف مبيعا وطلبا من جانب الباحثين عن هواتف سامسونج الجديدة، ومن أبرز مميزات الهاتف هي:
- يدعم سامسونج A51 خاصة الشحن السريع ويحتوي على منفذ Type C.
- يمكنك تشغيل شريحتين على الهاتف بسهولة مع امكانية تركيب كارت ميموري يصل حتى 1 تيرابايت.
- تصميم الهاتف جميل ومميز خاصة من الخلف فلا يوجد بروز في الكاميرا.
- دقة كاميرات الهاتف مذهلة سواء الامامية أو الخلفية. ويمتلك الهاتف كاميرا رباعية من الخلف بدقة 48+12+5+5 وكاميرا امامية بدقة 32 ميجا بكسل.
- يمتلك الهاتف واحدة من أفضل أنواع شاشات الهواتف وهي سوبر أموليد Super AMOLED. وتقدم الشاشة أداء خرافي يعطيك تجربة أكثر من رائعة أثناء مشاهدة الفيديوهات من خلال الهاتف.
- من حيث البطارية فهي هامة لدي الكثير يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير وهي سعة شائعة في هذة الفئة.
- بالنسبة لحجم شاشة Samsung Galaxy A51 يتوفر الهاتف بحجم 6.5 بوصة مع دقة عرض FHD+.
- يمتلك هاتف سامسونج A51 معالج Exynos 9611 ثماني النواة.
- يمكنك تصوير فيديوهات بجودة 4K من خلال الهاتف وذلك من خلال الكاميرا السيلفي.
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