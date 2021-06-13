15 دقيقة أحصل على تمويل فوري بدون تحويل للراتب بأقساط مريحة وميسرة

منصة سلفة في المملكة هو تمويل شخصي سريع يتم أنجازه في 15 دقيقة بدون أشتراط تحويل الراتب الشهري عبر المنصة وأنطلاق منصة سلفة بهدف تحقيق الرؤية العامة للمملكة في عام 2030 م وهناك الكثير من المزايا التي منحتها منصة سلفة لكافة المتقدمين لها ومنها توفير التمويل بهامش ربح تنافسي عن باقي البنوك التمويلية مع الموافقة الفورية للحصول على سلفة تصل إلى 5 ألف ريال سعودي ويتم أيضاً الحصول على رابط التمويل بأقساط مريحة بفترات ميسرة وكذلك طويلة الأجل تقسط من الراتب الشهري للعميل المتقدم على قرض منصة سلفة في المملكة العربية السعودية.

الشروط اللازمة قبل التقديم على منصة سلفة

أسرع تمويل شخصي يمكن الحصول عليه في خمسة عشر دقيقة داخل أراضي المملكة حيث يمكن الموافقة على طلب التمويل بعد توفير جميع الشروط الواجبة والمستندات المطلوبة للعميل المتقدم لدى منصة سلفة بالمملكة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي ويتم التقديم عبر منصة سلفة بدون الذهاب إلى مقر المنصة.

فترة العمل المطلوبة للتقديم عبر منصة سلفة بالمملكة حيث يحتاج العميل المتقدم ثلاثة شهور إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي ويحتاج العميل المتقدم ستة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص.

منصة سلفة في المملكة تطلب دخل شهري لا يقل عن أربعة ألاف ريال سعودي للموافقة الفورية على التمويل عبر المنصة.

العمر يبدأ من 18 سنة وأيضاً يصل عمر العميل المتقدم حتى 60 سنة للموافقة على قرض منصة سلفة في المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا منصة سلفة في المملكة هذا العام

منصة سلفة في المملكة العربية السعودية تحتاج إلى توفير بعض الشروط والأحكام المطلوبة من أجل التقديم والحصول عليه من خلال الموقع الرسمي له وبعدها سوف يحصل العميل المتقدم على كافة المزايا التمويلية ومنها الحصول على تمويل سريع وإيداع فوري لمبلغ القرض في حسابه الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية: