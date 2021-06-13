اونلاين بأقساط مرنة بدون كفيل وبلا تحويل الراتب وبلا رسوم لدى الوطنية للتمويل

أصبح من خلال الاونلاين التقديم على التمويل الشخصي أو التوريق أو السيارات وغيرها من التمويلات الميسرة التي توفرها الشركة الوطنية للتقسيط وللتمويل بالمملكة العربية السعودية وقد أصبحت الشركة من الشركات العملاقة التي تقدم خدمات تمويلية متنوعة وعديدة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة قد أمتاز التمويل بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو موافقة الكفيل الغارم بالتقسبط الميسر الشهري يمكن الحصول على التمويل المناسب من خلال رابط التقديم على تمويل بهامش ربح منافس وقد أضافت الشركة الكثير من المزايا التمويلية الهامة لكافة العملاء لدى موقع الشركة الوطنية للتقسيط وللتمويل بالسعودية.

الضمانات والشروط الواجبة لطلب تمويل شركة الوطنية

عند طلب قرض بدون موافقة الكفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري من الشركة الوطنية للتمويل لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على القرض المناسب للمتقدم كما يلي بكافة التفاصيل:

الموظف بالقطاع المدني والقطاع الحكومي والقطاع العسكري متاح التقديم على التمويلات الميسرة لدى الشركة الوطنية للتمويل أما الموظف بالقطاع الخاص متاح له التقديم أيضاً ولكن بعد أن تعترف الشركة بأنها من شركات الأسهم داخل أراضي السعودية.

الراتب الشهري الذي تطلبه الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة هو يبدأ من 6 ألف ريال سعودي فقط لا غير للموافقة على طلب التمويل.

بداية التقديم يبدأ من عمر واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب القرض بالسعودية من الشركة الوطنية للتمويل التي تمتلك الكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية.

التأكد قبل التقديم على طلب قرض الشركة الوطنية للتقسيط والتمويل في المملكة العربية السعودية بأن جميع العملاء قد وفروا جميع الشروط والاحكام اللازمة سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى المختلفة في السعودية وذلك من أجل قبول التمويل في الشركة لعام ١٤٤٢ هجرياً.

المميزات الهامة عند طلب قرض من الوطنية للتمويل بالمملكة

للحصول على كافة المزايا التمويلية التي توفرها الشركة الوطنية للتقسيط والتمويل في المملكة العربية السعودية لابد من توفير كافة المستندات والشروط الواجبة للحصول على قرض مناسب ومتوافق مع الشريعة الإسلامية وبدون رسوم مالية إضافية وبدون كفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري لذلك إليكم المزايا كما يلي بالتفصيل :