عمان وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكرى

جدة - نرمين السيد - ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب العمانى الأمين العام بوزارة الدفاع الدكتور محمد بن ناصر الزعابى، فيما وقعها من الجانب الفرنسى سفير فرنسا المعتمد لدى السلطنة رينو سالينس.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن المذكرة تتعلق بتنظيم أوجه التعاون العسكرى بين السلطنة وجمهورية فرنسا، بما يعزز علاقات التعاون القائمة والمصالح المشتركة للبلدين.
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