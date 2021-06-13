الجيش اللبنانى يحبط تهريب 10 سوريين عبر البحر

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت قيادة الجيش اللبنانى إن "وحدة من القوات البحرية أوقفت مركبًا تم رصده على مسافة 5.5 ميل بحرى قبالة شاطئ طرابلس" شمالاً، موضحة أن المركب كان يقل 10 سوريين ولبنانى واحد.

وبحسب "فرانس برس"، لم يحدد الجيش وجهة المركب، ألا أنه أكد توقيف الركاب وبدء التحقيق معهم.

وكان الجيش اللبنانى أعلن إحباط تهريب 59 سوريًا عبر البحر فى مايو الماضى، وكذلك توقيف 69 سوريًا كانوا يستعدون للسفر بطريقة غير شرعية إلى قبرص عبر البحر، فى أبريل الماضى.

وتشير التقديرات اللبنانية إلى وجود مليون ونصف مليون لاجئ سورى فى لبنان، منهم مليون مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.