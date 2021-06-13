جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت قيادة الجيش اللبنانى إن "وحدة من القوات البحرية أوقفت مركبًا تم رصده على مسافة 5.5 ميل بحرى قبالة شاطئ طرابلس" شمالاً، موضحة أن المركب كان يقل 10 سوريين ولبنانى واحد.
وبحسب "فرانس برس"، لم يحدد الجيش وجهة المركب، ألا أنه أكد توقيف الركاب وبدء التحقيق معهم.
وكان الجيش اللبنانى أعلن إحباط تهريب 59 سوريًا عبر البحر فى مايو الماضى، وكذلك توقيف 69 سوريًا كانوا يستعدون للسفر بطريقة غير شرعية إلى قبرص عبر البحر، فى أبريل الماضى.
وتشير التقديرات اللبنانية إلى وجود مليون ونصف مليون لاجئ سورى فى لبنان، منهم مليون مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى يحبط تهريب 10 سوريين عبر البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.