رئيس الوزراء الإسرائيلى يشكر نتنياهو على سنوات خدمته

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، يتمتع الإئتلاف الجديد بأغلبية ضئيلة، إذ يضم 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا بالكنيست، علاوة على أن أعضاء الإئتلاف ينتمون إلى مختلف الأطياف السياسية، ولا يتحالفون عادة مع بعضهم البعض، إلا أن الجميع اتحد على كراهية نتنياهو.
كما تضم الحكومة الجديدة حزبًا عربيًا، فى سابقة تاريخية لم تشهدها الدولة العبرية من قبل، ويتوقع أن يؤدى أعضاء الإئتلاف الجديد اليمين الدستورية، برئاسة السياسى اليمينى المتطرف نفتالى بينيت، وسط انتقادات بسبب حزبه الذى لا يمتلك سوى 7 مقاعد فقط.
وكان يائير لابيد، رئيس حزب المستقبل، حصل على تفويض تشكيل الحكومة، لكنه سمح لبينيت بتولى منصب رئيس الوزراء فى البداية، على أن يحل محله فى غضون عامين، وفقًا لخططهم.
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