نفتالى بينيت: سنفتح عهدا جديدا فى إسرائيل مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر

جدة - نرمين السيد - وأضاف بينيت، خلال جلسة الكنيست للمصادقة على الحكومة الجديدة فى إسرائيل، اليوم الأحد، "سنعمل على تزويد الجيش الإسرائيلى بأحدث الأسلحة، كما سنوسع الاستيطان فى جميع المناطق".
وتابع بينيت بالقول، "سنفتح عهدا جديدا فى إسرائيل مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
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