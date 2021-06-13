- 1/2
- 2/2
وفى تغريدة عبر حسابة الناطق بالعربية على "تويتر"، قال البابا فرنسيس: "أنا قريب بشكل خاص من سكان منطقة تيجراى فى إثيوبيا، التى تعانى بسبب أزمة إنسانية خطيرة، لنصل معًا من أجل وقف فورى للعنف، وضمان المساعدة الغذائية والصحية للجميع، واستعادة الانسجام الاجتماعى فى أسرع وقت ممكن".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حذرت من العنف فى إقليم تيجراى، والذى أدى إلى معاناة كارثية للمزيد من الأطفال الصغار والرضع، وأصبحوا على حافة المرض والموت المحتمل بسبب سوء التغذية.
وذكر بيان أطلقه ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن اليونيسف تعمل مع شركائها لتوفير التغذية والرعاية الصحية ودعم المياه النظيفة، محذرة من أن نحو 33 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد فى المناطق التى يتعذر الوصول إليها حاليًا فى تيجراى، وجميعهم معرضون بشدة لخطر الموت.
وكانت الحكومة الإثيوبية برئاسة أبى أحمد، شنت حربًا عرقية قاسية ضد إقليم تيجراى التى تسكنها أغلبية من العرقية التى حكمت إثيوبيا لثلاث عقود ماضية، وسط تحذيرات أممية ودولية من وقوع انتهاكات لا إنسانية خطيرة لسكان الإقليم من التيجراى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بابا الفاتيكان يعلن تضامنه مع أهالى تيجراى ويطالب حكومة إثيوبيا بوقف العنف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.