بابا الفاتيكان يعلن تضامنه مع أهالى تيجراى ويطالب حكومة إثيوبيا بوقف العنف

جدة - نرمين السيد - أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأحد، عن تضامنه الكامل مع سكان إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا، مشددًا على ضرورة العمل لوقف العنف الواقع على أهالى الإقليم بشكل فورى، وضمان وصول المساعدات الغذائية والصحية للجميع.





وفى تغريدة عبر حسابة الناطق بالعربية على "تويتر"، قال البابا فرنسيس: "أنا قريب بشكل خاص من سكان منطقة تيجراى فى إثيوبيا، التى تعانى بسبب أزمة إنسانية خطيرة، لنصل معًا من أجل وقف فورى للعنف، وضمان المساعدة الغذائية والصحية للجميع، واستعادة الانسجام الاجتماعى فى أسرع وقت ممكن".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حذرت من العنف فى إقليم تيجراى، والذى أدى إلى معاناة كارثية للمزيد من الأطفال الصغار والرضع، وأصبحوا على حافة المرض والموت المحتمل بسبب سوء التغذية.

وذكر بيان أطلقه ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن اليونيسف تعمل مع شركائها لتوفير التغذية والرعاية الصحية ودعم المياه النظيفة، محذرة من أن نحو 33 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد فى المناطق التى يتعذر الوصول إليها حاليًا فى تيجراى، وجميعهم معرضون بشدة لخطر الموت.

وكانت الحكومة الإثيوبية برئاسة أبى أحمد، شنت حربًا عرقية قاسية ضد إقليم تيجراى التى تسكنها أغلبية من العرقية التى حكمت إثيوبيا لثلاث عقود ماضية، وسط تحذيرات أممية ودولية من وقوع انتهاكات لا إنسانية خطيرة لسكان الإقليم من التيجراى.