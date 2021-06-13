نظام التخصيص السعودي الجديد 2021 الخصخصة لدفع الاستثمار السعودي

نظام التخصيص السعودي الجديد 2021 الذي وافق عليه مجلس الوزراء وما يستهدف المسئولين من نظام الخصخصة السعودي الجديد الذي يجرى تنفيذه، خاصة أن أبعاد رؤية 2030 مازالت لم تتضح للعديد ولا يعلمون أهداف نظام الخصخصة السعودي رغم فوائده للمواطنين والمقيمين في المملكة فيتقدم المجتمع السعودي اقتصاديًا وتتحقق التنمية المستدامة في مختلف مناحي الدولة والاعتماد على الوسائل التكنولوجية في المشروعات القومية لتواكب الدول المتقدمة وتقوية صندوق البنية التحتية السعودي وتقليل نسبة البطالة مع الاعتماد على الكوادر البشرية بمنافسة قوية معتمدة على الشفافية والنزاهة بين العاملين.

نظام التخصيص السعودي الجديد 2021

تحاول المملكة من خلال نظام التخصيص السعودي الجديد 2021 خلق مناخ جيد للاستثمار سواء الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة أرجاء المملكة، فحاول مجلس الوزراء السعودي من خلال نظام التخصيص الجديد زيادة حصة القطاع الخاص من 40% من الناتج القومي إلى 65 % لاسيما أن القطاع الخاص أثبت فعاليته في العديد من الدول، فكانت المملكة العربية السعودية عليها أن تتجه إلى منهجية نظام الخصخصة السعودي الجديد للتوسع في المشروعات القومية والخدمات العامة للمواطنين والمقيمين وحل كافة مشكلات النظام التقليدي وفتح آفاق جديدة لتوظيف الملايين من الشباب.

أهداف نظام الخصخصة السعودي الجديد

يستهدف مجلس الوزراء السعودي من نظام الخصخصة الجديد تحقيق رؤية 2030 وتحديد الإجراءات الإصلاحية والتشريعية لدفع عجلة على أن يتم مراعاة الآتي: