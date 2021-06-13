التسجيل في الحج 1442 لحجاج الداخل عبر رابط بوابة المسار الإلكتروني ومعرفة الشروط المطلوبة

التسجيل في الحج 1442، نذكر لحضراتكم عبر هذا المقال كافة الشروط وموعد التسجيل في الحج 1442 لهذا العام، وذلك بعد ما أعلنت وزارة الحج بالمملكة السعودية عن التسجيل في الحج لهذا العام وفق شروط أعلنتها وزارة الحج، بالإضافة إلى إعلانها باقتصار الحج داخل المملكة السعودية فقط، وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين، بخلاف ذلك أن هذا الأمر يحدث للعام الثاني على التوالي للحد من الفيروس، فقد وفرت وزارة الحج بعض الشروط والآليات التي يجب توافرها في المتقدم للحج، فتابعونا من خلال المقال التعرف عليها.

التسجيل في الحج 1442

جاء قرار وزارة الحج في المملكة السعودية باقتصار الحج لعام 2021 على المواطنين المقيمين بالمملكة فقط من كافة الجنسيات المختلفة، حيث جاء ذلك القرار بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، كما أعلنت أنه سوف يتم قبول 60,000 حاج لهذا الموسم من الحجاج المقيمين بالمملكة، جاء ذلك حفاظاً على سلامة المواطنين من تفشي وباء كورونا بين الحجاج .

شروط التسجيل في الحج 2021 -1442

وضعت وزارة الحج السعودية بعض الضوابط والشروط التي يجب أن يلتزم بها كافة المواطنون المتقدمون لموسم الحج، وذلك حفاظاً على صحتهم، وجاءت الشروط كالآتي:

عدم قبول أصحاب الأمراض المزمنة.

أن يكون المتقدم للحج من الجنسيات المختلفة المقيمين في المملكة السعودية فقط.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وألا يزيد عن 65 عام.

أن يكون المتقدم للحج قد تعافى من فيروس كورونا وتلقى جرعة اللقاح.

التسجيل خلال 10 أيام من الإعلان.

التسجيل خلال 10 أيام من الإعلان. ألا يكون قد سبق للمتقدم أداء فريضة الحج في الخمس سنوات الأخيرة.

أولاً الدخول عبر موقع وزارة الحج والعمرة.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة للحج.

الضغط على كلمة تسجيل.

بعد الموافقة على الطلب يتم سداد مبلغ الحجز بشكل إلكتروني.

رابط التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني