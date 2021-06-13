بالتقسيط المرن تمويل بدون تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي لدى الشركة الوطنية للتمويل

بالتقسيط المرن والميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات يمكن الحصول على أفضل تمويل مناسب للأفراد والشركات السعودية وتلك الميزة أهم ما يميز التمويل الشخصي أو تمويل السيارات لدى الشركة الوطنية للتمويل فقد حقق نجاح كبير في السعودية بعد توفيرها تمويلات ميسرة للمواطن السعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى في المملكة ويمتاز بموافقة الشريعة الإسلامية على طلب التمويل من الشركة كما يمكن الحصول على الطلب عبر الأون لاين بدون الذهاب إلى مقر الشركة من خلال رابط التقديم على تمويل بدون تحويل الراتب الشهري بفترات سداد مرنة وميسرة لدى الشركة الوطنية للتقسيط والتمويل في المملكة.

الشروط الواجبة عند طلب تمويل نقدي أو عيني من الشركة الوطنية للتمويل

للحصول على طلب التمويل من الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية يتطلب توفير بعض الشروط السهلة والميسرة الكثير من العملاء داخل أراضي السعودية ونوضح لكم كافة التفاصيل عن الشروط الواجبة كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة:

يحتاج التمويل المناسب من الشركة الوطنية للتمويل أن يبدأ عمر العميل المتقدم من 21 سنة ويفضل أن يكون العمر أكثر من ذلك العمر عند التقديم على طلب التمويل بالشركة.

تطلب أيضاً الشركة الوطنية للتمويل دخل ثابت شهري لا يقل عن 6 ألاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري في الشركة داخل أراضي السعودية.

يسمح ربما لكل العملاء العاملين في القطاع الحكومي والقطاع المدني والقطاع العسكري في المملكة بعد تطبيق الشروط والاحكام اللازمة للموافقة على طلب التمويل ماعدا العاملين في القطاع الخاص يجب أن يكون بيعمل في سوق شركات الأسهم في السعودية.

تمويل بهامش ربح تنافسي خاصة إذا كان التمويل المناسب للعميل سيارات أو عقارات لدى الشركة الوطنية للتمويل.

بالتقسيط المرن والميسر يتم الحصول على التمويل المناسب بفترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات تقريباً عبر الوطنية للتقسيط والتمويل.

التمويل النقدي أو التمويل العيني متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

تمويل الشركة الوطنية للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لكافة العملاء السعوديين أو المقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية.

أهم المميزات التي تمنحها الشركة الوطنية للتمويل للأفراد والشركات السعودية