شروط ومميزات تمويلك الشخصي بدون زيارة لبنك الرياض بالمملكة قد تجد نفسك أحيانا تحتاج إلى سيولة نقدية، لتغطية نفقات التعليم لأبنائك، أو لتحديث أثاث منزلك، أو للزواج، أو تغطية نفقات غير متوقعة، من ثم يمكنك الاعتماد على بنك الرياض بقروضه الشخصية، فيمكنك الاعتماد عليه لتغطية ومواكبة متطلباتك المالية سواء المخطط لها أو الطارئة، ويساعدك التمويل الشخصي من البنك، على تحقيق مختلف تطلعاتك المالية، عن طريق حلول ومزايا تلائم كافة متطلباتك، ويشمل التمويل الشخصي جميع العاملين في القطاع الحكومي مدني أم عسكري، والقطاع الخاص، والمتقاعدين، ثم المتدربين في القطاع العسكري والشركات الكبري، وهناك صيغ كثيرة من التمويل تستطيع اختيار احد منها، ثم التقدم للبنك متمشيا مع شروط التمويل، للحصول على احد التمويلات الشخصية، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على أنواع القروض الشخصية بالبنك.

شروط ومميزات تمويلك الشخصي بدون زيارة لبنك الرياض بالمملكة

سنتكلم هنا علي برامج التمويل الخاصة بالمواطن السعودي، فهناك العديد من التمويلات تتناسب مع العملاء، وأيضا هناك تمويلات تخص الوافدين إلي المملكة، وهي كثيره أيضا، ولكن في هذا المقال سنركز على التمويل للمواطن السعودي، وأنواع التمويلات التي يقدمها بنك الرياض بالمملكة، وكل هذه التمويلات تتمشى مع الشريعة الإسلامية، لفترة سداد ميسرة حسب القرض وقيمته ومنها:

المرابحة: الحصول على السيولة النقدية أو تملك الأسهم. تمويل شخصي بدون تحويل راتب: يوفر لك سهولة الحصول على السيولة النقدية لمساندة تطلعاتك وتحقيق أهدافك. ثم التمويل التعليمي: يمكنك من تقسيط رسوم التعليم بدون هامش ربح. التورق: مصمم خصيصا لإمدادك بالسيولة النقدية التي تحتجاها، مع هامش ربح تنافسي وبرامج سداد مرنة وميسرة.

وسنتكلم عن التمويلات للمواطنين السعودين وشروطها ومميزاتها لموظفي القطاع الحكومي، والقطاع العسكري، ثم القطاع الخاص.

برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الحكومي

الشروط:

ألا يقل العمر عن ثمانية عشر عاما. ألا يقل صافي الراتب عن ثلاثة ألف ريال. ثم إيداع الراتب ببنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

المميزات:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هامش ربح تنافسي. مدة تمويل تصل إلى ستون شهرا. وإعفاء الورثة من المبالغ المستحقة، في حالة الوفاة. موافقة مبدئية فورية.

برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع العسكري

الشروط:

ألا يقل العمر عن ثمانية عشر عاما. ألا يقل صافي الراتب عن ثلاثة ألف ريال. مدة خدمة سنة لمن تبدأ رواتبهم من ثلاثة ألف إلى أربعة ألف ريال سعودي. مراعاة العمر التقاعدي للرتب العسكرية. إيداع الراتب ببنك الرياض.

المميزات:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هامش ربحي تنافسي. إعفاء الورثة من سداد الأقساط في حالة الوفاة. مدة تمويل تصل إلي ستون شهرا.

برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص

الشروط:

ألا يقل العمر عن ثمانية عشر عاما. لا يقل الراتب عن خمسة ألف ريال سعودي. مدة الخدمة ثلاثة اشهر لمن رواتبهم من خمسة إلي ثمانية ريال سعودي. مدة خدمة شهر واحد التي رواتهم اعلي من ثمانية ألف ريال. إيداع الراتب ببنك الرياض.

المميزات: