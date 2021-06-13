الحيوانات المهددة بالانقراض في السعودية.. صدمة في عالم الحيوان

الحيوانات المهددة بالانقراض في السعودية أصبحت بمثابة صدمة في عالم الحيوان بعد أن كانت المملكة متميزة بالمناخ الصحراوي والتنوع في الحيوانات سواء المفترسة والزواحف والطيور والثدييات، ولكن عددم الاهتمام بمؤسسات الحيوان أصبح كارثة ليس في السعودية فقط لكن في مختلف الدول العربية، الأمر الذي يتطلب تتدخل المسئولين والمختصصيين لوقف نزيف إهدار الحيوانات، لذلك نستعرض أبرز الحيوانات المهددة بالاتفراض في المملكة، وأسبابها لكى يكون هناك جهود لوقف استنزافها.

الحيوانات المهددة بالانقراض في السعودية

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تتميز بمناخ صحراوي مميز لعيش معظم الحيوانات البرية والتى قادرة على التكييف مع مناخها ألا أن أثبتت الابحاث والدراسات تواجد العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية التى أثرت بشكل كبير على الحياة البرية، ونرصد عدد الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في السعودية.

عدد الحيوانات المهددة بالانقراض في السعودية

هناك عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض في السعودية تتخطي الـ 183 نوع، نرصد أهم الحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة على النحو الآتي:

النعام العربي

من الحيوانات التى تعيش في شبه الجزيرة العربية، وكان يستخدم في عمليات وألعاب الصيد.

الأسد

من الحيوانات المفترسة الشهيرة، وبدأت تختفي من المملكة تدريجيًا.

حيوان البابون “رباح”

من الحيوانات الشهيرة المنتمية لفصيلة القرود، ويتغذي على أطعمة مختلفة من الفواكه والبراعم والحشرات والديدان الصغيرة.

حيوان قطة الرمال

من الحيوانات الثديية الأكلة للحوم تتميز بحجمها الكبير عن مختلف الحيوانات.

حيوان الجربوع

يستوطن فش شمال قارة أفريقيا وآسيا والصين.

غزال الرمل العربي

يعرف غزال الرمل العربي بجمال مظهره، وهو من الحيوانات التى تعيش في المناطق البرية مثل المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات.

النمر العربي

يعيش في شبه الجزيرة العربية يعتبر من فصيلة النمور البرية الآكلة للحوم.

الضبع المخطط

من الحيوانات الشرشة وموطنها الأصلي شمال أفريقيا ويعتمد على اصطياد الثدييات الصغيرة المتنوعة والحشرات.

المها العربي

وطنه الأصلي شبه الجزيرة العربية، ومصنف من أهم الحيوانات ضمن اتفاقيات حظر الاتجار بأنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

حيوان الأطوم

يتميز بأنه من أهم الحيوانات البحرية الآكلة للعشب وحجمه ضخم.

أسباب انقراض الحيوانات في السعودية

تتعدد أسباب انقراض الحيوانات في السعودية ولعل أبرزها الآتي: