مصر تسجل 711 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 35 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 433 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 200 ألف و 273 حالة حتى مساء السبت.
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 272 ألفا و 491 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15582 حالة وفاة.
المصدر: (د ب أ)
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