مصر تسجل 711 إصابة جديدة بكورونا

مصر تسجل 711 إصابة جديدة بكوروناأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 35 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 433 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 200 ألف و 273 حالة حتى مساء السبت.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 272 ألفا و 491 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15582 حالة وفاة.

المصدر: (د ب أ)

