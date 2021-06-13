العراق.. اعتقال مفتي تنظيم داعش

العراق.. اعتقال مفتي تنظيم داعشاعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، المفتي الشرعي لتنظيم "داعش" الإرهابي بعد دخوله منطقة "الدورة" جنوبي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أورته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "بتنسيق معلوماتي استخباري ما بين مفصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 17، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرئاسي الثاني واستخبارات منطقة الدورة وجهاز المخابرات فيها، والتي أكدت تواجد أحد الإرهابيين الخطرين في منطقة الدورة جنوبي بغداد والذي شغل منصب المفتي الشرعي لمدينة راوة".

وأشار البيان إلى "تمكن القوات الأمنية من القبض علية في سيطرة الزهور في أثناء دخوله المنطقة قادماً من محافظة الأنبار"، مبيناً أنه "من المطلوبين المهمين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب".

المصدر :(أ ش أ)

