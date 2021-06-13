محكمة مصرية تكشف تفاصيل العثور على كنز داخل شقة الزمالك

عقدت محكمة القاهرة في مصر، الأحد، مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل العثور، مؤخرا، على كنز داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك، وهي القضية التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الأيام الماضية.

وأعلنت اللجنة الخاصة بفحص محتويات شقة الزمالك، العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في محكمة جنوب القاهرة والذي ترأسه رئيس المحكمة، لإعلان تفاصيل المضبوطات.

وتبين أيضا العثور على 787 قطعة لأسرة محمد علي، ليرتفع عدد المضبوطات التي تم العثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية.

بداية القضية

كان يوما عاديا على إدارة تنفيذ الأحكام عندما توجهت لتنفيذ حكم في قضية تتكرر يوميا بالمحاكم، حتى اللحظة التي تم فيها دخول الشقة المقصودة بالزمالك لتنفيذ الحكم القضائي، إلا أنها لم تكن شقة عادية بل هي شيء أشبه بمغارة علي بابا.

الحكاية بدأت بخلاف مالي قدره 11 مليون جنيه بين النائب السابق خالد محمود ونجل المستشار أحمد عبد الفتاح، مما دفع الأول لرفع قضية مطالباً بحقه وبالفعل حكمت المحكمة لصالحه.

المشهد الأول

انتقلت قوات تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم ضد نجل مالك شقة الزمالك ويدعي كريم، وهو المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، الذي يعمل مستشاراً في السلك القضائي بالكويت منذ أكثر من 20 عاما.

وبتفتيش الشقة عثرت القوات على ما وصفه البعض بالكنز، مما دفع القوات إلى إبلاغ الجهات المختصة بما عثرت عليه قوات تنفيذ الأحكام.

وتم تشكيل 3 لجان للفحص وجرد ما بداخل هذه الشقة من وزارات الثقافة والعدل والمالية، والتي تقوم حاليا بجرد المقتنيات المتواجدة داخل الشقة وعرضها على الخبراء.

ماذا وجدت القوات داخل الشقة

كانت الشقة مليئة بالكنوز الأثرية واللوحات الخاصة بأشهر الرسامين في العالم والمجوهرات النادرة والأحجار الكريمة في الزمالك.

من هو المستشار مالك الشقة ؟

المستشار مالك الشقة هو نجل عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق. أما حرمه فهي ابنة السيد محمد حامد محمود وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

شغل المستشار مالك الشقة في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارا للشؤون القانونية لسلطة عمان، وحاليا يعمل مستشارا في المحكمة الدستورية في الكويت.

ويعمل خارج مصر منذ 20 عاما، ويتردد على شقة الزمالك في الإجازات التي يأتي فيها لمصر خلال العطلات السنوية ويهوى جمع التحف والمقتنيات.

الطرف الثاني في القضية

الطرف الثاني هو النائب السابق خالد محمود الذي وقع عليهم ظلما، بعد طلبه نجل المستشار أحمد عبد الفتاح لسداد قيمة شيك قدره 11 مليون جنيه وعند رفضه لجأ للقضاء وحصل على أحكام قضائية من الدرجة الثالثة واجبة النفاذ.