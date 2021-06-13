وأضاف جونسون -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد ختام القمة، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأحد- أن توفير اللقاحات سيكون بشكل مباشر أو من خلال تمويل برنامج (كوفاكس)، حيث أن القرار جاء ضمن الخطة التى أسفرت عنها اجتماعات القمة على مدار اليومين الماضيين والتى أكدت ضرورة تلقيح البشر فى جميع أنحاء العالم ضد الفيروس بنهاية عام 2022.
وأشاد بالدور الذى لعبه لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد" البريطانى والذى ابتكره علماء كرمتهم الملكة إليزابيث، مشيرا إلى اللقاح الذى مولت إنتاجه الحكومة البريطانية وتم بيعه بسعر التكلفة، والذى ساهم فى تحصين نصف مليار شخص على الكوكب ضد الإصابة بالفيروس، قائلًا إنه "من المرجع أن تزداد الأعداد يوميا".
وكشف جونسون أن اجتماعات القمة تطرقت إلى مناقشة سبل منع حدوث مثل جائحة كورونا فى المستقبل، من خلال إنشاء مهاجم للوباء العالمى يمكن له رصد الأوبئة قبل إتاحة الفرصة لتفشيها، وأكد أن مساهمة الولايات المتحدة هى الأساس فى هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة السبع تتعهد بتوفير أكثر من مليار جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.