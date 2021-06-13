مجموعة السبع تتعهد بتوفير أكثر من مليار جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن قادة مجموع قمة الدول السبع تعهدوا بتوفير أكثر من مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد للدول الأكثر فقرا، واصفًا إياها بأنها "خطوة أخرى كبيرة" تجاه تحصين العالم ضد الفيروس.





وأضاف جونسون -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد ختام القمة، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأحد- أن توفير اللقاحات سيكون بشكل مباشر أو من خلال تمويل برنامج (كوفاكس)، حيث أن القرار جاء ضمن الخطة التى أسفرت عنها اجتماعات القمة على مدار اليومين الماضيين والتى أكدت ضرورة تلقيح البشر فى جميع أنحاء العالم ضد الفيروس بنهاية عام 2022.

وأشاد بالدور الذى لعبه لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد" البريطانى والذى ابتكره علماء كرمتهم الملكة إليزابيث، مشيرا إلى اللقاح الذى مولت إنتاجه الحكومة البريطانية وتم بيعه بسعر التكلفة، والذى ساهم فى تحصين نصف مليار شخص على الكوكب ضد الإصابة بالفيروس، قائلًا إنه "من المرجع أن تزداد الأعداد يوميا".

وكشف جونسون أن اجتماعات القمة تطرقت إلى مناقشة سبل منع حدوث مثل جائحة كورونا فى المستقبل، من خلال إنشاء مهاجم للوباء العالمى يمكن له رصد الأوبئة قبل إتاحة الفرصة لتفشيها، وأكد أن مساهمة الولايات المتحدة هى الأساس فى هذا الشأن.