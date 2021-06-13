من المسودة الختامية.. قادة السبع الكبار ينتقدون ممارسات الصين التجارية

جدة - نرمين السيد - اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ""، اليوم الأحد، فى آخر أيام القمة المنعقدة بإنجلترا، على مسار أكثر صرامة تجاه الصين، متعهدين بمواجهة الممارسات التجارية "غير العادلة" للصين و"قضايا حقوق الإنسان" فى البلد الآسيوى، و"قمع المعارضة فى هونج كونج"، على حد زعمهم.





جاء ذلك فى الإعلان الختامى لمجموعة دول السبع الصناعية الكبرى، وفى الوقت ذاته، أكد الإعلان المشترك على التعاون مع الصين فيما يتعلق بالتحديات العالمية، مثل مكافحة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجى. وتعد هذه هى المرة الأولى التى يعرب فيها قادة مجموعة السبع عن انتقادهم لثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى إعلان ختامى بهذا الشكل الصريح، إذ يشير الجزء المتعلق بالصين قى المسودة الختامية، إلى مواصلة التشاور بشأن النهج الجماعى لمواجهة السياسات والممارسات غير السوقية، التى تقوض تشغيل الاقتصاد العالمى بعدالة وشفافية.

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