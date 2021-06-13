وزارة الحج السعودية تبدأ استقبال طلبات أداء النسك إلكترونيًا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الشرق الأوسط"، يستمر التسجيل لـ10 أيام، ويمكن للراغب فى تأدية الركن الخامس الاختيار من بين 3 باقات لتأدية النسك خلال عملية الحجز إلكترونيا.

وأمس، كشفت وزارة الحج والعمرة فى السعودية، أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل لأداء مناسك حج هذا العام من المواطنين والمقيمين فى المملكة، وذلك ابتداءً من الساعة 1:00 مساء اليوم، ويستمر حتى الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح خلال كامل الفترة، ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الجمعة المقبل 18 يونيو الموافق 15 ذو القعدة.

ووفقاً للوزارة، سيكون الحج مقصورًا على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عامًا الحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة فى المملكة لفئات التحصين، وهى: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة، كما سيتعين على الراغبين فى الحج هذا العام ضرورة أن تكون الحالة الصحية لهم خالية من الأمراض المزمنة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أن الحكومة السعودية تولى دومًا سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصًا بالغًا وعناية تامة، وتضع ذلك فى مقدمة أولوياتها "امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية فى حفظ النفس البشرية"، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التى تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة.

وكشفت الوزارة أن المملكة تشرفت خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج، وأفادت الوزارة بأنها حرصت على وضع الخطط التنفيذية لتحقيق جميع الاشتراطات، وتوافر جميع المعايير الصحية، مع التأكيد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها فى أثناء تأدية الحاج للمناسك.