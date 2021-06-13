خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 لربح ربع مليون دولار أمريكي مع الإعلامي مصطفى الآغا

مسابقة الحلم 2021، كيفية التسجيل في مسابقة الحلم لهذا العام 2021 لربح ربع مليون دولار حيثُ تعتبر هذه المسابقة من أشهر المسابقات التي تُذاع على التليفزيون على شبكة قنوات MBC، والتي تُعد حلم لكل شخص حيثُ يتسابق الكثير من الناس في التقدم لهذه المسابقة من أجل الحصول على هذا المبلغ الضخم، سنعرض لكم في السطور القليلة القادمة خطوات التسجيل في مسابقة الحلم.

مسابقة الحلم 2021 لربح ربع مليون دولار أمريكي

تُعد مسابقة الحلم والتي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا من المسابقات القليلة الصادقة والحقيقية والتي يقوم فيها الناس بالاشتراك للحصول على جوائزها المالية الضخمة والتي تقدر بقيمة 3.5 مليون دولار، يتم السحب على الهواء مباشرة بكل شفافية أمام الجمهور ومن ثم يتم الاتصال بالشخص الرابح وتبليغه مباشرة على الهواء بالجائزة، لذا يحصر الكثير من الناس وخاصة الشباب على معرفة خطوات التسجيل في مسابقة الحلم وربح الجوائز الكبرى، لذا سنقوم عبر موقع ثقفني بعرض الخطوات الكاملة والصحيحة للاشتراك في مسابقة الحلم 2021.

الخطوات الكاملة للاشتراك في مسابقة الحلم 2021

أتبع الخطوات التالية للتسجيل عبر الانترنت في مسابقة الحلم 2021:

أدخل على موقع المسابقة 2021.

يقوم الشخص بتحديد جنسه.

يختار البلد الخاصه به مع ادخال رمز هذه البلد.

ثم يسجل رقم الهاتف الخاص به.

يتم التأكيد من رقم الهاتف عن طريق رساله بها الكود.

بعد التأكد من رقم هاتفك سيظهر رقم قم بإرسال رساله عليه للاشتراك في مسابقة الحلم.

يستطيع اي مواطن بالاشتراك في مسابقة الحلم وذلك عن طريق رساله قصيرة بها كلمة “حلم” أو “Dream”، وذلك عبر رقم الاشتراك الخاص بكل دولة والتى سنقوم بعرضها في الجدول التالي:

مصر 95450 السعودية 650444 فلسطين 6750 سوريا 1564 الأردن 98858 الامارات 6070 الكويت 4141 العراق 2775 المغرب 9669 تونس 85988 اليمن 5222 عمان 90434 لبنان 008821622775627 البحرين 94000

يحصل العديد من الفائزين بمسابقة الحلم 2021 على جوائز أخرى قد يعلن عنها المنظم عن طريق الرسائل أو موقع المسابقة.

يحق لأي مشترك لم يحالفه الحظ في المشاركة مجددًا في السحب اللاحق.

سيتلقى الفائز اتصالاً هاتفيًا من المسابقة بعد أيام قليلة من الإعلان المباشر عن الفائزين بالجوائز.

يقدم الفائز الوثائق الرسمية اللازمة والتي تثبت هويته.

يتم الإعلان عن حوافز تشجيعية وجوائز إضافية عن طريق الرسائل القصيرة.

يُطبق نظام ترقية للمشتركين وفق إجاباتهم الصحيحة بين خمس مستويات مختلفة هي: