إطلاق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة ميثاق للتقاعد

شهدت الساعات الأخيرة زيادة في عمليات البحث المستمرة حول خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية من منصة ميثاق، وذلك بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاقها خدمات جديدة يمكن الاستفادة منها وفقاً لإرشادات الجهات الحكومية، ويتم التسجيل في هذه الخدمات من خلال تسجيل بيانات الفئات المخصصة لها، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني خطوات الاشتراك في خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية ورابط الخدمة، والفئات المستهدفة والهدف منها.

خدمتي مدة الإعارة والإجازة الدراسية:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن إطلاقها خدمات جديدة، يمكن الاستفادة منها من قبل نظام التقاعد المدني أو العسكري، حيث تتيح هذه الخدمة “مدة الإعارة والإجازة الدراسية” لإدخال بيانات الأشخاص المستفيدين عبر منصة ميثاق، وتعتمد على إدخال المدد والفترات بشكل إلكتروني من تاريخ صدور قرار منحها، وتضمن كافة تفاصيلها كفترة الإعارة والإجازة الدراسية واسم الجهة المستعيرة وبيانات المرحلة الدراسية ووسائل التواصل مع المشترك.

الهدف من خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة ميثاق:

وقد أوضحت التقاعد أن الفئات المستفيدة من هذه الخدمة (مفوضو الجهات الحكومية عبر منصة ميثاق – المشتركون في نظامي التقاعد المدني أو العسكري عبر منصة الخدمات الإلكترونية)، وهذا لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه وهو:

تسهيل إجراءات رفع بيانات مدد الاشتراك على مفوضي الجهات الحكومية.

الإسهام في رفع الوعي لدى المشتركين بحقوقهم التأمينية

الرفع من مستوى الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية

منصات الخدمات الإلكترونية عبر المؤسسة:

تتعد منصات الخدمات الإلكترونية من خلال المؤسسة العامة للتقاعد وهي:

الأفراد ميثاق تقدير

بشرى سارة للمتقاعدين وصرف علاوة سنوية:

وفي ظل التطور المستمر الذي تسعى إليه المؤسسة وصلت الشورى مقترحات تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وخاصة ما يتعلق بمواد صرف علاوة سنوية للمتقاعد، حيث تعادل نسبة التضخم السنوي في السعودية باسم بدل غلاء المعيشة، بالإضافة إلى منح المتقاعدين بطاقات للتنقل مجاني وخصومات خاصة في الأسواق.

خطوات الدخول على منصة ميثاق:

نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال خطوات الدخول على منصة ميثاق للتمكن من الاستفادة من الخدمات الجديدة وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: