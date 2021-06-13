تسجيل 5 وفيات و 310 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- قالت وزارة الصحة الاردنية ان المملكة سجلت 5 وفيات و 310 اصابة جديدة بفيروس كورونا .

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7692 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 58 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 39 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 495 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 3 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 672 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 725557 حالة.

وأشار الموجز إلى إجراء 16346 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7525294 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا، اليوم، وصلت إلى نحو 90ر1 بالمئة.

وبين الموجز أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 1902663 شخصاً والجرعتين 625894 شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2849081 شخصا.