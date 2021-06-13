مئات يشاركون فـي تشييع أفراد أسرة مسلمة كندية دهسهم مهاجم بشاحنة

لندن (أونتاريو) ـ رويترز: شارك عدة مئات يوم السبت في جنازة أفراد أسرة مسلمة كندية دهسهم رجل بشاحنة صغيرة مما أودى بحياتهم في هجوم قالت الشرطة إن دافعه الكراهية.

وبدأت الجنازة بوصول النعوش التي تضمم جثامين الأربعة ملفوفة بعلم كندا إلى مجمع المركز لإسلامي بجنوب غرب أونتاريو، حيث أقيمت صلاة الجنازة وتلقى أفراد الأسرة الآخرون التعازي من القيادات الدينية والاجتماعية. وعقب ذلك تم دفن الضحايا في إجراءات خاصة. وقتل الأربعة الذين يمثلون ثلاثة من أجيال الأسرة عندما دهسهم ناثانييل فيلتمان (20 عاما) وكانوا في نزهة مسائية بالقرب من منزلهم ببلدة لندن في أونتاريو.

ونجا فرد خامس من الأسرة وهو طفل عمره تسع سنوات وهو يتعافى حاليا في المستشفى. وقالت الشرطة إن الهجوم متعمد كما تشير إلى أن الأسرة استُهدفت لكونها مسلمة.

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