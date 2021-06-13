بوتين يوافق على تسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية لأميركا بشروط

موسكو ـ رويترز: نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو وإذا توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك.

كان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيثير مسألة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم برمجيات خبيثة لطلب فدية انطلاقا من روسيا خلال قمة يعقدها مع بوتين في جنيف في 16 يونيو.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله “إذا اتفقنا على تسليم المجرمين، فإن روسيا ستفعل ذلك بالطبع… لكن فقط إذا وافق الطرف الآخر، الولايات المتحدة في هذه الحالة، على الشيء نفسه وتُسلّم المجرمين المعنيين لروسيا الاتحادية”.

كما قال بوتين إنه يتوقع أن تساعد قمته هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في إقامة حوار بين البلدين وعودة الاتصالات الشخصية.

ونقلت إنترفاكس عن بوتين قوله، في مقتطف من مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن القمة ستكون “من أجل استعادة اتصالاتنا الشخصية وعلاقاتنا وإقامة حوار مباشر وخلق آليات فعالة حقا في تلك المجالات التي تمثل مصالح مشتركة”.

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