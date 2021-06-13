أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أجواء غائمة جزئياً ومغبرة بعدد من المحافظات

الأرصاد يتوقع أجواء غائمة جزئياً ومغبرة بعدد من المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة جزئياً على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية ومغبرة حارة على المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون مغبرة وغائمة جزئياً مع إمكانية تكون سحب ركامية وقد تهطل أمطار متفرقة في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً خاصةً على أجزاء من صعدة، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب وتعز.

وستكون الرياح نشطة على المرتفعات الجبلية وعلى الهضاب الداخلية مثيرةً للأتربة.

وأشار إلى طقس غائم جزئياً، حار ورطب نهاراً ومغبر على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والرياح نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال وتصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.

وستشهد المناطق الصحراوية أجواء مغبرة وحارة إلى شديد الحرارة نهاراً، وتعمل الرياح على إثارة الأتربة والرمال حيث تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وتنشط الرياح حيث تصل أقصى سرعة لها إلى 45 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

ودعا المركز المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية الشرقية والجنوبية وكذلك قاطني المناطق الجبلية خاصةً مرضى الصدر وكبار السن والأطفال وسائقي المركبات والمتعاملين مع الأجهزة الحساسة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الغبار الواسع الانتشار.

ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة .

