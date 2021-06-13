إنجلترا وكرواتيا.. ثأر "أوروبي" من سقوط "مونديالي"

وضع رحيم سترلينغ منتخب إنجلترا على المسار الصحيح، بقيادته للفوز على نظيره الكرواتي 1-صفر، الأحد، في مواجهة ثأرية بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة "يورو 2020".
وبمؤازرة الجمهور الحاضر بأعداد محدودة في مدرجات "ويمبلي" الذي يستضيف مباريات إنجلترا في دور المجموعات من النسخة الحالية، أهدى سترلينغ بلاده النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 57، في أول ظهور لها على أرضها ضمن بطولة كبرى منذ نهائيات كأس أوروبا 1996 حين وصلت إلى نصف النهائي.
وكانت المواجهة ثأرية لإنجلترا التي خسرت أمام كرواتيا 2-1 بعد التمديد في نصف نهائي مونديال روسيا 2018، علما أن المنتخبين تواجها بعدها في دوري الأمم الأوروبية الذي يحمل طابعا وديا الى حد كبير أكثر من مسابقة كبرى، وتعادلا ذهابا صفر-صفر وفاز منتخب "الأسود الثلاثة" إيابا 2-1 على "ويمبلي" أيضا.
وتضم المجموعة منتخبي اسكتلندا والتشيك، اللذين يتواجهان في غلاسكو، الاثنين.
ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى الفوز بلقبه الأول على الإطلاق، منذ تتويجه بطلا للعالم عام 1966 على أرضه.
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