الكنيست الإسرائيلى يبدأ جلسة التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - بدأ الكنيست الإسرائيلى أعمال جلسة خاصة؛ للتصويت على تشكيل حكومة التغيير الجديدة، بزعامة رئيسى حزب "يمينا" اليمينى نفتالى بينيت، وحزب "هناك مستقبل" الوسطى يائير لابيد.





وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من المقرر أن تشهد الجلسة العامة انتخاب رئيس جديد للكنيست فى دورته الـ24، والمصادقة على تشكيلة الحكومة الـ36 لإسرائيل. ويترأس "بينيت" و"لابيد" الحكومة الجديدة بالتناوب، حيث سيتولى بينيت رئاسة الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سيتولى لابيد فى هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء الدورة الحالية من الكنيست فى نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن يحصد معسكر "التغيير" فى التصويت دعم 61 نائبا من أصل أعضاء الكنيست الـ120، وهى أدنى أغلبية ستتيح له تشكيل الحكومة.

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