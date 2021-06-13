مصرع 12 شخصا وإصابة العشرات فى انفجار غاز وسط الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، نقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، أن الانفجار وقع فى سوق للخضروات فى مدينة شييان، مشيرةً إلى أن جهود الإنقاذ مستمرة وتم إنقاذ 144 شخصًا حتى الآن من تحت الأنقاض.

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