التسجيل في الحج 2021 حجز الحج ١٤٤٢ عبر المسار الإلكتروني للحجاج 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية للمقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية فقط إطلاق رابط التسجيل في الحج 2021 للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، على أن يستمر التسجيل في الحج 1442 حتى موعد العاشرة مساء يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد إعلان وزارة الحج ١٤٤٢ عن شروط الحج 2021 أمس الثلاثاء الموافق ٢ ذي القعدة، 12 يونيو 2021، في هذا المقال نعرض عليكم خطوات التسجيل في الحج ٢٠٢١ عبر المسار الإلكتروني للحجاج ١٤٤٢ حجاج الداخل 1442 هجرية.

وزارة الحج والعمرة 1442

أشارت وزارة الحج والعمرة ١٤٤٢ إلى بدء التسجيل في الحج 2021 ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق ٣ ذي القعدة، كما وضعت وزارة الحج والعمرة 1442 شروط الحج لهذا العام ١٤٤٢ هجرية كالتالي:

يبلغ العدد الكلي للراغبين في الحج ٢٠٢١ للمقيمين داخل المملكة 60 ألف حاج فقط، من مختلف الجنسيات والمواطنين بالمملكة.

يجب أن تكون حالة المسجلين في الحج ١٤٤٢ خالية من الأمراض المعدية والمزمنة.

يقتصر الحج ٢٠٢١ على الفئات العمرية من ١٨ عام إلى ٦٥ عام.

يجب أن يكون المتقدم لأداء مناسك الحج ١٤٤٢ حاصلا على اللقاح كما تحدده وزارة الصحة السعودية.

يأتي ذلك ضمن حرص المملكة على صحة وسلامة الحجاج، مع ضرورة الالتزام الكامل بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء أداء مناسك الحج 1442.

التسجيل في الحج 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن موعد بدء التسجيل في الحج 2021 وفقا للشروط والضوابط المعلنة، ويبدأ تسجيل الحج ٢٠٢١ بداية من الساعة ١٢ ظهرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021، حتى يوم الأربعاء القادم دون التسجيل بنظام الحجز المبكر، ويتم بدء شراء باقات الحج ٢٠٢١ ابتداء من يوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021.