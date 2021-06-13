tharwa education gov dz موقع فضاء اولياء التلاميذ لكشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021

موقع فضاء اولياء التلاميذ، من اكثر ما يتم البحث عنه من قبل جميع الطلاب واولياء الامور في جميع انحاء الجزائر هو موقع فضاء اولياء التلاميذ، حيث اعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتائج الطلاب من المقرر ان تصدر عبر الموقع المخصص لاولياء الامور الخاص بكشف نقاط الطلاب إلكترونيًا، حيث انه فور كتابة رقم الهوية الشخصية الخاص بالطالب وبعض البيانات الأخرى من المقرر أن تصدر لك النتائج فورًا، وفي الوقت الحالي قد صدرت نتيجة الصفوف الابتدائية والصفوف المتوسطة في جميع قطاعات ومناطق الجزائر.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

منذ أن أعلنت الوزارة عن الرابط المُحدد الذي يمكن من خلاله التعرف على نقاط الطلاب تزايدت البحث عن خطوات التسجيل في موقع فضاء اولياء التلاميذ ليتمكن جميع الطلاب واولياء امور الطلاب من التعرف على درجات أبنائهم بشكل رسمي بدون الذهاب إلى المدارس، ليكون هذا واحدًا من الاجراءات الاحترازية الهامة التي تمت خوفًا على الطلاب وأولياء أمورهم من تفشي فيروس كورونا بينهم، ويمكن من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ كشف نقاط الطلاب في العام الدراسي الحالي 2020/2021، ومتابعة الخدمات التعليمية الالكترونية، حيث ان هذا الموقع يعد واحدًا من اهم وافضل المنصات المتواجدة في الوقت الحالي والتي يمكن من خلالة متابعة جميع الخدمات التعليمية من المنزل لعدم تفشي فيروس كورونا بين أحد من الطلاب او اولياء الامور والمعلمين.

قم بالدخول إلى موقع نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ.

قم بالدخول إلى الموقع وكتابة كلمة السر واسم المستخدم.

اضغط على “نتائج الطلاب” ثم اكمل البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من جميع البيانات اضغط على استعلام وستصدر لك النتيجة فورًا.

رابط الدخول على موقع فضاء اولياء التلاميذ