حجز موعد مكتب العمل 1442 وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية

حجز موعد مكتب العمل مكتب العمل الإلكتروني وهو أحد أهم المواقع الإلكترونية التي أصدرتها وزارة العمل السعودية التي تساعد المواطن السعودي على القيام بالحجز، وكذلك الاستعلام عن أي معلومات خاصة بالعمل بفترة مسبقة بشكل سهل وسريع ولذلك لمنع أي ازدحام وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وننشر معكم من خلال موقعنا تفاصيل الإستعلام عن موعد الاستعلام عن مكتب العمل للمواطنين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إمكانية التسهيل على المواطن في عمليات الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لمكتب العمل 1442 هجرية.

حجز موعد مكتب العمل في المملكة العربية السعودية

يقدم مكتب العمل الإلكتروني العديد من الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي وتسهل عليه الوقت والجهد الضائع للذهاب لمكتب العمل وهي كالتالي:

يقدم مكتب العمل الإلكتروني خدمات عديدة مثل خدمة تغيير النشاط الخاص بالمنشأة إلى أي نشاط آخر، تقديم اعتراض على أي مشكلة أو مخالفة للعمل.

يقدم الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب العمل خدمات للعمال المقيمين بالسعودية مثل استخراج رخصة عمل للوافدين، استخرج طلب عقد الموافقة على استقدام عمالة من الخارج.

خدمة استخراج رخصة للخروج النهائي من العمل.

حجز موعد مكتب العمل

كيفية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحجز ميعاد مسبق أو عمل أي خدمة من الخدمات التي يقدمها مكتب العمل

في البداية نقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل السعودية.

ثم نقوم بالنقر على الزر الخاص بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها المكتب من خلال الموقع.

والنقر على زر اختيار موعد مسبق لمكتب العمل

في النهاية ننقر زر بدء لكي نقوم بتفعيل النظام وتحديد موعد في مكتب العمل.

وعند ذلك سوف يتم التحويل طالب الخدمة وبشكل تلقائي إلى صفحة إدخال البيانات لإتمام العملية.