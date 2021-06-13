شروط استحقاق ساند والرقم الموحد للدعم

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن شروط استحقاق ساند وذلك لمعرفة هل متاح لهم الحصول على دعم ساند التعطل، ولمعرفة نظام ساند من يشمل ومن خلال التحقق من شروط استحقاق ساند يستطيع المواطن تجهيز كافة المستندات الدالة على أحقيته في الحصول على الدعم من ساند ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط استحقاق ساند وكذلك الاستعلام عن ساند برقم الهوية.

شروط استحقاق ساند

قامت وزارة العمل بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية بوضع بعض الشروط الهامة التي من الضروري أن تنطبق على المتقدم للحصول على دعم ساند التعطل وتضم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على دعم ساند أقل من 60 عامًا، حيث أنه في حالة وصوله لسن المعاش يكون بالفعل مقيد للحصول على المعاش التقاعدي.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من السعوديين فقط.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم قد أمضى داخل مقر عمله المدة القانونية المحددة بقانون العمل.

ألا يكون لدي المتقدم للحصول على الدعم أي مصدر من مصادر الدخل الأخرى.

أن يلتزم المتقدم للحصول على الدعم بالتدريبات التي يتم توفيرها بالقطاعات الخاصة من قبل الوزارة.

ألا يكون للمتقدم أي إرادته في ترك العمل.

أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة تؤهله للعمل بشكل طبيعي، وأن يسعى دائمًا للحصول على عمل جديد.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم متواجد فعلياً خلال فترة استفادته من الدعم.

رقم ساند الموحد المجاني

بعد معرفة شروط ساند التعطل عن العمل ينبغي على الأفراد معرفة الرقم المجاني الموحد الذي تم توفيره للأفراد للاستفسارات عن ساند التعطل والذي يمكن من خلاله تقديم المقترحات والشكاوى ويتم الاتصال على رقم (920004696).

التسجيل في ساند 2021

يمكن للراغبين في التسجيل في حال توافر الشروط المقررة عليهم إتباع الخطوات التالية: