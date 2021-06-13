طريقة اضافة تابع في حساب المواطن من الأمور الهام بالنسبة إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو معدومي الدخل في المملكة العربية السعودية، ولهذا سوف نتعرف على كيفية أضافه تابع في حساب المواطن، لأنه يؤدي إلى اختلاف في قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن في حساب المواطن.

التابعين في حساب المواطن

التابع هو الشخص الذي يضيفه المواطن من أفراد أسرته في حساب المواطن، وهذا الدعم يقدم إلى المواطنين الذين يقل راتبهم الشهري عن 10000 ريال سعودي.

والشخص الذي تتوفر فيه جميع الشروط التابعة لبرنامج حساب المواطن يمكنه أن يضيف عدد من أفراد الأسرة التابعين له حتى تزيد قيمة الإعانة التي يحصل عليها من هذا البرنامج.

ولكن هناك مجموعة من الخطوات لابد من أن نتعرف عليها حتى يتمكن الفرد من تحديث بيانات حساب المواطن، وأضافت التابع سواء كان الزوجة أو الأبناء أو الأخوة أو الآباء أو غيرها من أفراد الأسرة

طريقة اضافة تابع في حساب المواطن

يتبع المواطن هذه الخطوات حتى يتمكن من أضافه تابع في حساب المواطن، وأهم هذه الخطوات:

ادخل إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية أو الرابط المباشر.

ادخل جميع البيانات التي تخص عملية التسجيل، وهي إدخال كلمة المرور رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

بعد هذه الخطوة نجد أن الموقع ينتقل إلى صفحة شخصية على هذه البوابة.

يضغط المستخدم على بيانات طلب الصرف.

تظهر مجموعة من الاختيارات يضغط المستخدم على بيانات التابعين.

ثم تظهر مجموعة من الاختيارات الأخرى اضغط على إضافة التابعين.

وكل تابع يتم إضافته بالشكل المفرد، وبعد أن ننتهي من جميع البيانات الخاصة بالتابع نضغط على تسجيل الطلب.

وبهذا نكون قد قمنا بإضافة تابع بسهولة كبيرة.

ادخل إلى حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية الإلكترونية.

سجل دخول المستخدم من خلال كلمة السر واسم المستخدم.

اضغط على تفاصيل الطلب.

اختار بيانات عامة.

تغيير البيان الذي تم تعديله أو حذف البيان الخاص بالتابع الذي لا يستحق الحصول على هذا الدعم.

وبهذا يكون قد تم التعديل أو الحذف في حساب المواطن.

طريقه تعديل أو حذف تابع في حساب المواطن