حمدوك يؤكد موقف السودان بضرورة الوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الورزاء السودانى، اليوم الأحد، أن ملف سد النهضة يجب أن يتم تناوله فى إطار شامل يدعم التعاون والتكامل بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان).





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، شدد حمدوك على أن موقف السودان يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى، يحقق الالتزام فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، فى مكتبه اليوم الأحد، موسى فكى، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، بحضور محمد بلعيش، رئيس مكتب الاتحاد الإفريقى فى الخرطوم. وأوضح حمدوك لوفد الاتحاد الإفريقى، أن اتفاق سد النهضة، يجب أن يتم بصورة تمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية، حتى لا يتعرض لأضرار. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى على دعم للسودان بشأن المرحلة الانتقالية، ومتابعة الاتحاد للمفاوضات الخاصة بسد النهضة، وعرض مساعدة المفوضية فى دعم جهود رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، التى يقودها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكدى.

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