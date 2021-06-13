الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بأكثر من طريقة للمملكة العربية السعودية، وفرت الحكومة السعودية خدمة إلكترونية التي تعتبر من اهم الخدمات التي تختص بإدارة الجوازات، حيث يبحث الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن تأشيرة الخروج والعودة، ويستطيع المقيمين الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال شبكة الإنترنت دون الذهاب إلى مقرات الحكومة ويوجد اكثر من طريقة للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وسنوضح لكم كافة الخطوات بالتفصيل. الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر ابشر قم بالدخول إلى منصة ابشر الرسمية الإلكترونية.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ثم اكتب الاسم الخاص بك وكلمة المرور.

بعد ذلك اكتب رمز التحقق المرئي كما هو أمامك.

ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية ثم اختر الاستعلامات.

ادخل على الاستعلام عن التأشيرة.

ثم اكتب رقم الإقامة الخاص بالمقيم.

وأخيرا انقر على استعلام. تأشيرة خروج وعودة عبر منصة مقيم قم بالدخول إلى موقع مقيم الالكترونى.

ثم قم بتسجيل الدخول واكتب بيانات المستفيد.

بعد ذلك ادخل على الخدمات الإلكترونية.

ومنها ادخل على صلاحية التأشيرات.

ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة من رقم الإقامة أو رقم التأشيرة.

بعد ذلك المطابقة باستخدام رقم الجواز أو التأشيرة وغيره.

وأخيرا اضغط على تحقق. تأشيرة خروج وعودة عن طريق الكفيل قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

قم بالنقر على النقر على خيار الجوازات.

ثم اختار التأشيرات.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك جميع أنواع التأشيرات الموجودة.

ثم اضغط على كافة العمال الموجودة كفالته.

الكفيل يقوم باختيار الفرد المراد عمل تأشيرة له.

ثم يظهر صفحة بها كافة المعلومات الخاصة بالفرد.

وأخيرا يتم النقر على زر إصدار تأشيرة خروج وعودة. إلغاء تأشيرة الخروج والعودة يقوم المقيم بالدخول إلى منصة ابشر.

ثم خدمات ابشر أعمال.

بعد ذلك ادخل بيانات الكفيل والاسم وكلمه السر.

ثم اكتب رقم التحقق المرئي كما ظاهر أمامك.

الدخول على خدمات التأشيرات.

ثم اختار إلغاء التأشيرة.

بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة من رقم الإقامة واسم والمكفول.

ثم اضغط على إلغاء وتأكيد الطلب.

وأخيرا متابعة الطلب من خلال الرقم المرجعي على منصة ابشر. الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر ابشرتأشيرة خروج وعودة عبر منصة مقيمتأشيرة خروج وعودة عن طريق الكفيلإلغاء تأشيرة الخروج والعودة الوسوم

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بأكثر من طريقة للمملكة العربية السعودية، وفرت الحكومة السعودية خدمة إلكترونية التي تعتبر من اهم الخدمات التي تختص بإدارة الجوازات، حيث يبحث الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن تأشيرة الخروج والعودة، ويستطيع المقيمين الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال شبكة الإنترنت دون الذهاب إلى مقرات الحكومة ويوجد اكثر من طريقة للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وسنوضح لكم كافة الخطوات بالتفصيل. الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر ابشر قم بالدخول إلى منصة ابشر الرسمية الإلكترونية.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ثم اكتب الاسم الخاص بك وكلمة المرور.

بعد ذلك اكتب رمز التحقق المرئي كما هو أمامك.

ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية ثم اختر الاستعلامات.

ادخل على الاستعلام عن التأشيرة.

ثم اكتب رقم الإقامة الخاص بالمقيم.

وأخيرا انقر على استعلام. تأشيرة خروج وعودة عبر منصة مقيم قم بالدخول إلى موقع مقيم الالكترونى.

ثم قم بتسجيل الدخول واكتب بيانات المستفيد.

بعد ذلك ادخل على الخدمات الإلكترونية.

ومنها ادخل على صلاحية التأشيرات.

ثم اكتب جميع البيانات المطلوبة من رقم الإقامة أو رقم التأشيرة.

بعد ذلك المطابقة باستخدام رقم الجواز أو التأشيرة وغيره.

وأخيرا اضغط على تحقق. تأشيرة خروج وعودة عن طريق الكفيل قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

قم بالنقر على النقر على خيار الجوازات.

ثم اختار التأشيرات.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك جميع أنواع التأشيرات الموجودة.

ثم اضغط على كافة العمال الموجودة كفالته.

الكفيل يقوم باختيار الفرد المراد عمل تأشيرة له.

ثم يظهر صفحة بها كافة المعلومات الخاصة بالفرد.

وأخيرا يتم النقر على زر إصدار تأشيرة خروج وعودة. إلغاء تأشيرة الخروج والعودة يقوم المقيم بالدخول إلى منصة ابشر.

ثم خدمات ابشر أعمال.

بعد ذلك ادخل بيانات الكفيل والاسم وكلمه السر.

ثم اكتب رقم التحقق المرئي كما ظاهر أمامك.

الدخول على خدمات التأشيرات.

ثم اختار إلغاء التأشيرة.

بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة من رقم الإقامة واسم والمكفول.

ثم اضغط على إلغاء وتأكيد الطلب.

وأخيرا متابعة الطلب من خلال الرقم المرجعي على منصة ابشر. الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر ابشرتأشيرة خروج وعودة عبر منصة مقيمتأشيرة خروج وعودة عن طريق الكفيلإلغاء تأشيرة الخروج والعودة

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