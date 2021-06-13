رابط نتائج الثانوية العامة بقطر eduservices.edu.gov.qa برقم المقعد

نتائج الثانوية العامة بقطر برقم مقعد الطالب حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالدولة القطرية بالاستعداد لإعلان نتائج الطلاب في القسمين العلمي والأدبي، وذلك بعد أن أعلنت الانتهاء التام من تصحيح نتائج الطلاب بعد انتهاء الامتحانات النهائية لهم بوقت قريب، وبعد المراجعة التامة للنتائج يتم اعتماد النتائج من السيد زير التعليم تمهيدا للإعلان عنها عبر الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني لنتائج الدولة.

موقع وزارة التربية والتعليم بقطر

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتنظيم الاختبارات النهائية للطلاب على أنها كانت كتابية، وتم تحضير اللجان الامتحانية بالشكل الجيد وعمل جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كرونا، بالاشتراك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الصحة القطرية، وتم الانتهاء من اختبارات الطلاب للقسم العلمي والأدبي بنجاح، ويترقب الطلاب موعد الإعلان عن النتائج.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة بقطر

يترقب الطلاب الإعلان عن النتائج بين الحين والآخر، ويتم متابعة الموقع الرسمي للوزارة على فيس بوك وحسابها عبر تويتر لمتابعة آخر الأخبار، وفي آخر الأنباء عن موعد النتائج أن الموعد المقرر لها قد اقترب كثيرا، حيث يتبقى اعتماد النتائج من السيد وزير التربية والتعليم، ويتم استخراج النتائج بالخطوات التالية:

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على رابط الوزارة الرسمي للعديد من الخدمات التعليمية. يتم اختيار ايقونة “الخدمات لموضوعات التقييم”. يقوم الطالب بتحديد المربع الخاص بالمدرسة الثانوية. يبدأ الطالب بإضافة رقم المقعد. يتم بعدها عرض النتائج. تظهر نتائج وأرقام الطالب في حال ظهرت وتم تنزيلها على الموقع.

وقد قامت الدولة بالحرص على الطلاب حيث قامت بوقف العمل بالمدارس بشكل مباشر وجعلت التعليم جميعه إلكتروني، في كافة مراحل الطلاب التعليمية، وتم الاهتمام بالحصص الإلكترونية، حيث يتم الدخول على منصة التعليم الإلكتروني عن بعد أيضا من خلال نفس البوابة التي يقوم الطلاب باستخراج النتائج منها.