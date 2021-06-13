شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة

شروط وطريقة التقديم في الدعم المادي لبرنامج ريف, حيث يعتبر برنامج ريف هو أحد برامج الدعم المادي المقدم من الحكومة بالمملكة العربية السعودية للأشخاص الذين يعملون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها من أجل النهوض بالزراعة داخل المملكة العربية, وتقدم الحكومة السعودية هذا الدعم المادي عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة, وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في من يتقدم للحصول علي هذا الدعم المادي, كما يوجد بعض الخطوات التي يجب أن تعرفها من أجل التسجيل في الدعم المادي الخاص ببرنامج الريف.

شروط الحصول علي الدعم المادي لبرنامج الريف المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة

لكي يحصل أي فرد يعمل في هذا المجال علي هذا الدعم المادي لابد من توافر به الشروط والأحكام التالية:

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون الشخص المتقدم يعمل في مجال الزراعة أو أحد مشتقاتها.

يجب أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن واحد وعشرون عاماً.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم في أحد الأماكن التي تقدم الدعم المادي لبرنامج الريف.

لا يجب أن يزيد الدخل الشهري للشخص المتقدم عن ستة آلاف ريال سعودي.

إذا كان الشخص المتقدم يحصل علي أحد البرامج التمويلية والتي تقدمها الحكومة السعودية فلن يستطيع الحصول علي هذا الدعم المالي.

يصل الدعم السنوي لبرنامج الريف المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلي أربعة وخمسين ألف ريال سعودي سنوياً.

يجب أن يكون يملك شهادة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عند التقديم لابد من الدخول علي منصة ريف.

قم بالدخول إلي موقع منصة ريف الإلكترونية.

قم بعد ذلك بإنشاء حساب جديد علي المنصة من خلال كتابة ما يلي: ( كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد, ثم تقوم بكتابة رقم سري خاص بك ثم كتابته مره آخري حتي يتم التأكد منه, وهكذا).

قم باختيار البرنامج المناسب لك.

كتابة البيانات المطلوبة.

الضغط علي أيقونة طلب.

خطوات التسجيل في منصة ريف