تردد قناة سما السورية الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة أفضل البرامج

تردد قناة سما السورية، بدأت القناة في عرض برامجها في عام 2012، حيث تم بثها بديلة لقناة دنيا السورية، والتي تعتبر هي الأشهر في ذلك الوقت، حيث توجد القناة في العاصمة السورية دمشق، حيث تبث القناة أهم وأحدث الأخبار الحصرية لحظة حدوث الأحداث مباشرةً، ولذلك يسعى الكثير من الجمهور السوري لمتابعة القناة باستمرار، لكي يتمكنوا من معرفة جميع الأحداث لحظة بلحظة.

تردد قناة سما السورية

هي من أهم وأشهر القنوات في سوريا، التي حازت على الكثير من المشاهدات، حيث أنها تبث بث مباشر وحصري للأحداث السورية والعالمية، على مدار اليوم، وبشكل مجاني وبصورة نقية وصوت واضح، ولذلك سوف نعرض في هذا المقال التردد الجديد للقناة على جميع الأقمار الصناعية، وأيضاً أهم البرامج التي تعرضها القناة على مدار اليوم، حيث تمتلك القناة مجموعة متميزة ومتألقة من الإعلاميين السوريين والمراسلين القادرين على نقل وتغطية جميع الأحداث دون أي تشويش وبشكل حصري ومباشر، وذلك لجذب قاعدة عريضة من المشاهدين سواء السوريين أو خارج سوريا، وذلك بأسلوب راقي ومتميز يناسب جميع التقاليد والعادات الموجودة في سوريا، لإرضاء جميع الأذواق وجميع طبقات المجتمع السوري، وأيضاً تهتم بنقل وبث المعالم السياحية والدينية لجميع الديانات، وتعرض أهم ما تتميز بها هذه المعالم السياحية لكي يتمتع بها الجمهور السوري وأيضاً جميع المشاهدين في أنحاء العالم أجمع.

التردد: 10921.

10921. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الجودة: HD.

التردد: 11678.

11678. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الجودة: HD.

التردد: 11687.

11687. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الجودة: SD.

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