البابا فرانسيس: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الشرق الأوسط"، خلال صلاة اليوم، أشار إلى فاعلية أقيمت فى صقلية لإحياء ذكرى مأساة أبريل 2015 حين غرق نحو 500 مهاجر فى طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا.

وقال: "هذا الرمز لعدد كبير من المآسى فى البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منا ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدة تتصدى لجدار التجاهل".

وأضاف: "لنفكر فى الأمر: بات البحر المتوسط أكبر مقبرة فى أوروبا".

ويبحر آلاف الأشخاص من شمال إفريقيا سنويا عبر المتوسط فى رحلات محفوفة بالمخاطر على أمل حياة أفضل فى أوروبا، وغالبا فى قوارب مكتظة ومتهالكة يديرها مهربون.

ولقى أكثر من 500 شخص مصرعهم أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين يناير ومنتصف مايو من هذا العام، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية.