سقوط مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مدرسة فى عسير

جدة - نرمين السيد - قال نائب المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدنى السعودى، تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضى اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.





وأوضح أنه بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أى إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات فى مثل هذه الحوادث، حسبما نقلت قناة "العربية". والخميس الماضى، أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط فى السعودية. وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء فى مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولى الإنسانى.

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