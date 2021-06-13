رابط موقع كادر المعلم لاستيفاء ملف الترقي إلكترونياً academy.emis.gov.eg هنا طريقة التسجيل

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط موقع كادر المعلم، لاستيفاء ملف الترقي للمعلمين والموجهين والمدراء ولجان التقييم بالإدارات إلكترونياً، تهدف الوزارة إلي ميكنة كل أجراءات الوزارة واستخدام وسائل التكنولوجيا لتقييم المعلمين والموجهين، من أجل الشفافية والحيادية فالموقع مغزى بمجموعة من النقاط الخاصة بالتقييم، وهي المقياس في ترشيح المعلم للترقي وتفضيله عن زملائه، يأتي ذالك ضمن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للدرجات الأعلى في الوظائف التعليمية، وأعلنت الوزارة أن الموقع سوف يبدأ في أستقبال الطلبات من يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/15، ويستمر التسجيل حتى يوم الثلاثاء 2021/08/31.

رابط موقع كادر المعلم لاستيفاء أجراءات الترقي

يمكن لجميع المعلمين والموجهين ولجان التقييم والمدراء، الدخول على رابط acadmy.emis.gov.eg، وإدخال بياناته للتسجيل في ملف الترقي للمعلم.

الدخول على رابط موقع كادر المعلم.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية الموجودة في الموقع.

الضغط على إرسال البيانات إلي كادر المعلم ملف أنجاز وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح.

خطوات التسجيل عبر رابط موقع كادر المعلموزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بعد أن جهزت وزارة التربية والتعليم البنية التكنولوجية الهائلة، وأنفقت عليها المليارات خلال السنوات ألسبع الأخيرة جاء الوقت للاستفادة من تلك البنية التكنولوجية في زمن الكورونا، والذي جعل من المواقع الإلكترونية الحل السحري للحصول على الخدمات إلكترونياً عن بعد، للمحافظة على البشر من الإصابة نتيجة التكدس في المنشأة الحكومية للحصول على الخدمات، وشددت وزارة التربية والتعليم على المعلمين التدقيق في البيانات التي يتم تسجيلها، وأشارة عن مسئولية المعلم الكاملة عن البيانات المسجلة على الموقع.

عملية التحول الرقمي في أجراءات التسجيل للترقيات. الاعتماد على نظام النقاط في تقييم ملف الترقي للمعلمين من أجل مزيد من الشفافية والعدالة في الترقي. تنفيذ روية مصر 2030 في التحول الرقمي للحكومة المصرية. الاستفادة من البنية التكنولوجية في تقديم الخدمات عن بعد.

مميزات التسجيل الإلكتروني لاستيفاء ملف ترقي المعلم