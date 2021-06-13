كشف النقاط الآن عبر ثروة فضاء أولياء التلاميذ من الموقع الرسمي

قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بتأسيس موقع كشف النقاط الفصل الثاني لعام 2021 عبر موقع ثروة لمعرفة جميع النتائج لجميع المراحل التعليمية (الابتدائي، المتوسط، والثانوي) حيث تشارك جميع العائلات والطلاب للاستفادة من جميع الخدمات عبر الموقع كشف نقاط عن بعد دون الذهاب إلي المدرسة، للحصول علي درجات وأعمال طلاب وطالبات الولايات الجزائرية التي تسهل علي أولياء الأمور للتواصل بسهولة مع المعلمين، ويأتي هذا الأمر وفقا للمنظومة التعليمية الإلكترونية وسوف تكون متاحة علي موقع فضاء الأولياء، ومتابعة كل كبير وصغير لجميع المراحل الدراسية بجميع الولايات الجزائرية.مميزات موقع كشف نقاط الفصل الثاني 2021
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021، في خلال الساعة الماضية يبحث الكثير من أولياء الأمور عن كشف النقاط 2021 من خلال موقع ثروة الإلكترونية الخاص بالوزارة والمخصص لأولياء الأمور، ومن خلالها تقديم جميع الخدمات في مختلف مراحل التعليم عبر الموقع، بالإضافة إلي الإجابة علي جميع أسئلتهم حول الدراسة مع المعلمين دون الذهاب إلي المدرسة، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية انه قد تم تفعيل موقع فضاء أولياء التلاميذ عن الفصل الثاني ليتمكنوا عن جميع مراحل التعليم للحصول علي المعلومات معرفة نتائج أبنائهم دون التعرض للاختلاط وجها لوجه وخطر الإصابة بفيروس كورونا.كيفية التسجيل في موقع كشف نقاط 2021
أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عبر هذه المنصة عرض نتائج الامتحانات إلكترونيا، وليقوم جميع أولياء الأمور بتسجيل عبر الموقع للحصول علي المعلومات معرفة نتائج الطلاب
- الدخول عبر موقع الالكتروني الرسمي tharwa.education.gov.dz.
- قم بالضغط علي تسجيل جديد ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة للتسجيل.
- قم بتسجيل البيانات الشخصية ورقم الجوال وكلمة المرور ثم البريد الإلكتروني.
- بعد ذلك قم باختيار قائمة الأبناء المتمدرسين والدخول إلي النتائج التلاميذ.
- قم بالضغط علي كشف النقاط واختيار المرحلة التعليمية وسوف تظهر أمامك النقاط يمكنك سحبها.
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قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بتأسيس موقع كشف النقاط الفصل الثاني لعام 2021 عبر موقع ثروة لمعرفة جميع النتائج لجميع المراحل التعليمية (الابتدائي، المتوسط، والثانوي) حيث تشارك جميع العائلات والطلاب للاستفادة من جميع الخدمات عبر الموقع كشف نقاط عن بعد دون الذهاب إلي المدرسة، للحصول علي درجات وأعمال طلاب وطالبات الولايات الجزائرية التي تسهل علي أولياء الأمور للتواصل بسهولة مع المعلمين، ويأتي هذا الأمر وفقا للمنظومة التعليمية الإلكترونية وسوف تكون متاحة علي موقع فضاء الأولياء، ومتابعة كل كبير وصغير لجميع المراحل الدراسية بجميع الولايات الجزائرية.مميزات موقع كشف نقاط الفصل الثاني 2021
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021، في خلال الساعة الماضية يبحث الكثير من أولياء الأمور عن كشف النقاط 2021 من خلال موقع ثروة الإلكترونية الخاص بالوزارة والمخصص لأولياء الأمور، ومن خلالها تقديم جميع الخدمات في مختلف مراحل التعليم عبر الموقع، بالإضافة إلي الإجابة علي جميع أسئلتهم حول الدراسة مع المعلمين دون الذهاب إلي المدرسة، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية انه قد تم تفعيل موقع فضاء أولياء التلاميذ عن الفصل الثاني ليتمكنوا عن جميع مراحل التعليم للحصول علي المعلومات معرفة نتائج أبنائهم دون التعرض للاختلاط وجها لوجه وخطر الإصابة بفيروس كورونا.كيفية التسجيل في موقع كشف نقاط 2021
أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عبر هذه المنصة عرض نتائج الامتحانات إلكترونيا، وليقوم جميع أولياء الأمور بتسجيل عبر الموقع للحصول علي المعلومات معرفة نتائج الطلاب
- الدخول عبر موقع الالكتروني الرسمي tharwa.education.gov.dz.
- قم بالضغط علي تسجيل جديد ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة للتسجيل.
- قم بتسجيل البيانات الشخصية ورقم الجوال وكلمة المرور ثم البريد الإلكتروني.
- بعد ذلك قم باختيار قائمة الأبناء المتمدرسين والدخول إلي النتائج التلاميذ.
- قم بالضغط علي كشف النقاط واختيار المرحلة التعليمية وسوف تظهر أمامك النقاط يمكنك سحبها.
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