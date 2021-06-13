tharwa.education.gov.dz رابط فضاء اولياء التلاميذ للاستعلام عن كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 جميع المراحل التعليمية

نتائج الفصل الثاني عبر فضاء اولياء التلاميذ، اختتم طلاب معظم المراحل الدراسية بالجزائر اختباراتهم وشرعوا فى دخول مرحلة الاتيان بالنتائج، وقد وفرت لهم وزارة التربية الوطنية وسيلة آمنة يصلون من خلالها لنتائجهم، حيث تتم إلكترونياً عقب التسجيل فى فضاء اولياء التلاميذ فكافة نتائج الفصل الثانى ستُنشر عبر فضاء اولياء التلاميذ.

نقاط درجات الفصل الثاني عبر فضاء اولياء التلاميذ

مثلها كبقية الوزارات بالجزائر تسعى لتوفير السلامة للعاملين بها ومن ينجزون اعمال تابعة لكافة تلك الوزارات، جاءت التربية الوطنية لحل مشكلة التزاحم داخل المدارس التى من شأنها انتشار العدوى بين كافة المتواجدين بالمدرسة، فجاءت فكرة نقل الاعمال الخاصة بالتلاميذ واوليائهم كذلك المعلمين على منصة موثوقة تجعل جميعهم على تواصل بينهم البعض، فتم انشاء فضاء اولياء التلاميذ يتم التعامل خلالها بواسطة التسجيل بـ بيانات ولى الأمر وفى حالة اتيان ولى الامر باستمارة موافقة لتسجيله على فضاء اولياء التلاميذ يستطيع بعدها معرفة نقاط درجات الفصل الثاني على المنصة ذاتها، وهذه الخدمة بدأ التعامل من خلالها بدأ من مارس الماضي، ولن يتم تفعيل العمل الرسمي عبره إلا فى 17 لـ 20 من يونيو الجاري وهذا هو نفسه الوقت المحدد للاعلان عن البيام المتوسط وكذلك السانكيام الابتدائي.

تسجيل استمارة فضاء اولياء التلاميذ

طالبت التربية الوطنية المسؤولين عن التلاميذ بالاسراع من انهاء عملية التسجيل عبر فضاء اولياء التلاميذ وهذا لمن يرغب فى رؤية نتيجة الفصل الثانى لابنائه عن طريق فضاء اولياء التلاميذ، وفى حال عدم امكانية الوصول للمنصة بسهولة لاينبغي القلق حيث انه سيتم حل اى مشكلة في الدخول مع بداية تفعيله فى التاريخ الذي تم ذكره فى الفقرة السابقة، ويتم التسجيل هكذا:-