WhatsApp .. إضافة ألوان ومزايا رائعة للدردشة وتعديلات جديدة أخيراً على التصميم

توقعات بإضافة ألوان وميزات جديدة للدردشة وتعديلات جديدة على تصميم WhatsApp، أشارت تقارير تقنية عالمية إلى أنه سوف يتم إعادة تصميم واتساب قريبًا جدًا، وأكدت التقارير أن تطبيق الوسائط الاجتماعية سوف يعمل على جلب ألوان جديدة وعمل تعديلات طفيفة على واجهة المستخدم (UI) للتطبيق، وأشار تقرير جديد من WABetaInfo إلى أنه سوف يتم عمل تغييرات طفيفة على واجهة المستخدم والألوان بالنسبة لإصدار Android من التطبيق، كما أن WhatsApp قد يقوم قريبًا بإزالة فواصل الأسطر الموجودة بين المحادثات وقوائم الدردشة المختلفة. لن يكون هذا تغييرًا كبيرًا للغاية ولكنه قد يضيف إلى جعل تجربة التطبيق أكثر وضوحًا للمستخدم.

تعديلات جديدة على تصميم WhatsApp

سيؤثر تغيير واجهة المستخدم في تطبيق واتساب على طريقة ظهور قسم قائمة الدردشة، وعندما يقوم المستخدم بفتح التطبيق على الجهاز الخاص به والذي يعمل بنظام التشغيل Android، فإن الصفحة الأولى التي يتم الانتقال إليها هي قائمة الدردشة حيث يمكن للمستخدم رؤية جميع جهات الاتصال الخاصة به والمحادثات الحالية والسابقة.

كما أن هناك اكتمال كبير بأن يزيل WhatsApp قريبًا فواصل الأسطر الموجودة بين خلايا المحادثات المختلفة، ولن يكون هذا تغييرًا كبيرًا للغاية ولن يكون محسوساً بشكل كبير، ولكنه قد يضيف إلى جعل تجربة التطبيق أكثر وضوحًا وتهدئة للمستخدم، وهو يعتبر تغيير صغير لواجهة المستخدم يتم تجربته حاليًا في الإصدار التجريبي من WhatsApp الذي تم تنزيله بواسطة مستخدمي التطبيق بنظام التشغيل Android، وبمجرد تنفيذ التغيير لمستخدمي Android ، لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يصبح قابلاً للتفعيل أيضًا على مستخدمي iOS.

إضافة ألوان ومزايا رائعة للدردشة

بالاضافة إلى ذلك سيلاحظ المستخدمون أيضًا نظام ألوان جديدًا مع التطبيق. حيث سيقوم WhatsApp بتغيير ألوان ظل الإشعارات والعناصر الخضراء حاليًا في الوضع الداكن، وسيكون اللون الجديد أزرق بدلاً من الأخضر الداكن. قد تأتي نفس التغييرات للمستخدمين عندما يستخدمون التطبيق في الوضع “الخفيف” بدلاً من الوضع “المظلم”. علاوة على ذلك ، سيرى المستخدمون اللون “الأزرق” في المزيد من مناطق التطبيق.

طالت أيضاً التعديلات المقررة في تصميم التطبيق شارة WhatsApp وشعاره، وأزرار “وضع علامة مقروءة”، و “رد” باللون الأزرق الجديد في التحديث التجريبي الجديد. والجدير بالذكر أنه قد تختلف التغييرات في نظام الألوان في واتساب بالنسبة للعديد من المستخدمين، وذلك اعتمادًا على إصدار ظام التشغيل Android الذي يعمل به أجهزتهم.