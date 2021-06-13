عروض اكسترا علي هواتف أيفون 12 5 جي الحديثة وخصومات هائله

عروض اكسترا علي هواتف أيفون 12 الحديثة من اهم العروض التي أطلقتها اكسترا حديثا هذه الأيام والتي أعلنت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي صفحتها الشخصية، كما تم الإعلان عن مجموعه حديثه من العروض بالمملكة السعودية مثل عروض التليفزيونات من اكسترا في يونيو وخصومات تصل إلي 65% والجدير أيضا انه تم الإعلان عن هاتف فيفو اكس 60 vivo x الجديد بمفهوم جديد للتصوير الجغرافي من جرير والذين يمكن الحصول عليهم بكل سهوله داخل المملكة، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه الخصومات علي الهواتف.

عروض أيفون 12 برو 5 جي

تم الإعلان عن هاتف أيفون 12 برو الحديث والتي سوف نشرحه لكم من خلال الأتي لسعات التخزين المختلفة:

أيفون 12 برو 5 جي بسعة 128 جيجا باللون الفضي و الأزرق و الجرافيت و الذهبي بسعر 4499 ريال بدلا من 4699 ريال.

أيفون 12 برو 5 جي بسعة 256 جيجا باللون الذهبي والخرافية و الفضي والأزرق بسعر 4899 ريال بدلا من 5199 ريال.

أيفون 12 برو 5 جي بسعة 512 جيجا باللون الأسود الجرافيت و الأزرق و الذهبي و الفضي بسعر 5999 ريال بدلا من 6199 ريال.

عروض أيفون 12 5 جي

كما شملت العروض مجموعه من هواتف أيفون 12 5 جي الحديثة وهي كالاتي:

أيفون 12 5 جي بسعة 128 جيجا باللون الأحمر والأسود و الأخضر والأبيض و الأزرق بسعر 3799 ريال بدلا من 4049 ريال.

أيفون 12 5 جي بسعة 256 جيجا باللون الأزرق والأخضر والأسود والأحمر والأبيض بسعر 4399 ريال بدلا من 4549 ريال.

أيفون 12 5 جي بسعة 64 جيجا باللون الأحمر والأخضر والأزرق والأسود و الأبيض بسعر 3499 ريال بدلا من 3799 ريال.

العروض علي ملحقات أيفون 12

كما شملت العروض أيضا مجموعه من ملحقات أيفون 12 وهي كالاتي: