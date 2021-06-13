عرض تقسيط سيارة بيجو Peugeot من المجدوعي دون دفعة أولى

طرحت شركة المجدوعي، عرض تقسيط سيارة بيجو مميز وجذاب وقوي، علمًا بأن هذه السيارة من أكثر السيارات التي حققت نجاحًا في الشرق الأوسط عمومًا وخاصة في السعودية؛ ولذلك لأنها تقدم عددًا ضخمًا من الموديلات شديدة الجاذبية في تصميمها، كما تتميز بقوة أدائها واحتوائها على أعلى مواصفات الأمان؛ مما مكنها من الحصول على ثقة المستهلكين.

تفاصيل عرض تقسيط سيارة بيجو من المجدوعي

شمل عرض المجدوعي عددًا كبيرًا من المزايا التي يمكنك الاستفادة منها في حال قررت الشراء ومنها:

احصل على سيارتك الجديدة من بيجو دون دفعة أولى. أول ثلاثة أقساط على المجدوعي بالكامل. لن يتم تحصيل رسوم إدارية. وبالإضافة إلى ما سبق تعرض الشركة 60 شهرًا من المساعدة المجانية على الطريق عبر الهاتف. وهناك أيضًا صيانة مجانية سنتين لما بعد البيع أو لحين قطع السيارة لمسافة 40 ألف كيلومتر. ضمان 5 سنوات أو حتى سير المركبة لمسافة 100 ألف كيلومتر.

موعد انتهاء عرض تقسيط سيارة بيجو

هناك وقت كافٍ للحصول على مزايا العرض السابق ذكرها، وينتهي العرض في يوم 30 من نوفمبر من العام الجاري.

أبرز موديلات بيجو المتواجدة في السعودية

هناك عدد ضخم من الموديلات التي تقدمها بيجو في المملكة لتلبي مختلف الأذواق ومن بين أبرز هذه الموديلات:

2008 suv فئة 3008 suv موديل 508 سيدان

طريقة الاستفادة بعرض المجدوعي وبيجو

يمكنك التسجيل من خلال موقع المجدوعي عند طريق تعبئة البيانات وسيقوم أحد مندوبي الشركة بالاتصال بك في أقرب فرصة ممكنة.