فيديو : شاهد كيف ناقشت المشتركة النيابية قانون أمانة عمان بحضور الشواربة

دوت الخليج : تاليا تسجيل لاحد اجتماعات المشتركة النيابية " القانونية والادارية " برئاسة النائب علي الطراونة لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان الذي تم اقراره لاحقا من قبل النواب . وكانت اللجنة أقرت مشروع القانون بحضور رئيس لجنة الامانة يوسف الشواربة بعد 26 اجتماعا استمعت فيها لملاحظات خبراء ومتخصصين . الفيديو التالي هو تسجيل لاحد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة . شاهد : المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

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